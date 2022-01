Sorcellerie moderne : 3 ouvrages pour tout savoir sur cette tendance

Rituels, incantations, sortilèges…La sorcellerie moderne est en vogue, lorgnant du côté du développement personnel, du positivisme féministe et de la relation avec la nature. De plus en plus de personnes se tournent vers cette pratique plus vraiment occulte, que ce soit pour découvrir un nouveau chemin spirituel, se connecter avec soi-même, le monde environnant, ou simplement par curiosité. Voici 3 ouvrages pour se plonger dans cet univers.

«Hex, La Magie de protection»

©Trajectoire

Sur la liste des guides incontournables, figure notamment celui de l’américaine Shawn Engel, fondatrice de la marque Witchy Wisdoms et qui compte près de 50.000 abonnés sur Instagram. Baptisé «Hex, la magie de protection», ce manuel illustré et accessible, doté d’un couverture cartonnée, revient sur la mise en pratique de ce type de magie au cours de l’histoire, ses principes éthiques, et donne des conseils pour se relier à son énergie, en présentant plusieurs outils comme les amulettes, les potions, ou encore les sigils (sceau ou symbole magique). Shawn Enge partage également plusieurs sorts et rituels, certains à base de sel noir, ou encore d’huile de basilic, pour bannir les énergies indésirables ou poser une intention de protection. Au fil de l’ouvrage, l’autrice explique d'autre part comment bien choisir ses ingrédients, analyser les comportements de la flamme d’une bougie, et détaille le pouvoir des plantes aromatiques, de la rose, à la sauge, en passant par la cannelle.

«Hex, La Magie de protection», Shawn Engel, éd. Trajectoire, 20 euros.

«Traité des usages et savoirs de sorcière»

©Secret d’étoiles

Autre livre récemment publié à se procurer pour tout savoir sur la sorcellerie : «Traité des usages et savoirs de sorcière». Cet ouvrage complet détaille les différentes énergies (univers, nature, animaux…), explique comment confectionner soi-même ses outils, les purifier, ou encore mettre en place un rituel et lancer des sorts. On en apprend également davantage sur le langage propre aux sorcières et les lieux de la pratique de la magie. En plus de guider le lecteur pas à pas dans l’exercice de cette pratique spirituelle, ce livre permet de se familiariser avec plusieurs arts divinatoires. Parmi eux, la cartomancie, avec le Tarot, les runes Futhark, des petites pierres utilisées pour prédire l’avenir sur lesquelles figurent un symbole spécial, la radiesthésie divinatoire, où l’art de maîtriser le pendule et la baguette, la chiromancie, procédé de divination fondé sur l'inspection de la main, ou encore la cristallomancie, à l’aide d’un cristal ou d'un verre.

«Traité des usages et savoirs de sorcière», ouvrage collectif, Ed. Secret d’étoiles, 39 euros.

«Witch please. Grimoire de la Sorcière moderne»

©Pygmalion

Enfin, les amateurs d’ésotérisme peuvent miser sur «Witch please. Grimoire de sorcellerie moderne», de Jack Parker, de son vrai nom Taous Merakchi. Parfaitement adapté aux débutant, il reprend les bases de la magie. Non sans une touche d’humour, ce livre d'initiation donne des clefs, des pistes et des idées permettant de trouver la pratique la plus adaptée à sa personnalité. Quelle sorcière êtes-vous ? Qu'est-ce qu'un sort ? Qu’est-ce que les sabbats, ces assemblées nocturnes de sorcières ? Comment créer un cercle magique ? Ce sont autant de questions auxquelles ce grimoire s’attache à répondre. Là encore, les lecteurs découvriront plusieurs petits sorts pour «rendre sa vie plus chouette, reprendre le pouvoir, et agir sur tout un tas de choses». En plus, cet ouvrage de plus de 200 pages est illustré avec talent par la lyonnaise Maureen Wingrove, alias Diglee.

«Witch please. Grimoire de la Sorcière moderne», Jack Parker (Taous Merakchi), éd. Pygmalion, 24 euros.