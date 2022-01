Demaison, Eboué, le comte de Bouderbala... ces nouveaux one man à voir en 2022

Avec cette crise sanitaire qui n'en finit plus, l'envie de rire est encore un peu plus présente. Ca tombe bien, le début d'année est toujours synonyme de nouveaux spectacles campés par des pointures de l'humour.

Chacun dans leur registre, François-Xavier Demaison, Fabrice Eboué, Stéphane Guillon, Le comte de Bouderbala ou encore Tania Dutel dévoilent en cette rentrée des spectacles inédits. Gad Elmaleh arrive enfin à Paris après avoir attaqué sa tournée en région en septembre. Warren Zavatta dévoile de son côté son deuxième solo quand Mustapha El Atrassi a décidé de signer son ultime spectacle.

Une dégustation signée François-Xavier Demaison

Trois ans après son dernier one man, Fançois-Xavier Demaison est de retour avec un quatrième spectacle. Un solo qu’il a voulu intime, baptisé Di(x) Vin(s) au cours duquel le comédien invite le public à sa table. En dix bouteilles, soigneusement sélectionnées pour leur année ou leur provenance, le comédien a choisi de se prêter au jeu des confidences entre anecdotes, réflexions sur le monde et personnages. Une dégustation prometteuse, mise en scène et co-écrite avec Eric Théobald, de tous les one man shows de l’artiste depuis 2007 et «Demaison s’envole». Prévu initialement mi-janvier, le spectacle a été reporté au 11 février «en raison de la situation sanitaire », comme l'a annoncé l'artiste sur son compte Instagram.

Di(x) Vin(s), à partir du 11 février, Théâtre de l’Œuvre, Paris.

Stéphane Guillon fait le bilan

Privé de scène depuis un an et demi en raison de la crise sanitaire, Stéphane Guillon a rongé son frein, envisagé d’asséner ses piques à son cercle de proches et même tenté de devenir gentil. Peine perdue. Il a finalement décidé de retrouver les planches avec un nouveau spectacle pour partager le fond de sa pensée, et donner sa vision des dix-huit mois qui viennent de s’écouler. Et ce sniper adepte de la transgression compte bien rattraper le temps perdu.

Stéphane Guillon sur scène, du 13 janvier au 9 avril, Théâtre Tristan Bernard, Paris.

Fabrice Eboué et le monde d'aUjourd'hui

Fabrice Eboué a repris la plume et succède à son acolyte Thomas Ngijol sur les planches du théâtre Déjazet. Après « Plus rien à perdre », son excellent troisième spectacle dévoilé en 2017, l’humoriste au rire corrosif et surtout sans tabou opère son retour sur scène avec « Adieu hier ». Un quatrième one man dans lequel il passe au crible « le nouveau monde » qui, entre « réseaux sociaux, militantisme exacerbé et Cancel Culture », le dépasse. Autant de sujets qui ne devraient pas manquer d’offrir un terrain de jeu sans limite à l'artiste, peu adepte de la langue de bois.

« Adieu hier », à partir du 19 janvier 2022, Théâtre Déjazet, Paris.

Mustapha El Atrassi : dernier round

L’animateur et humoriste passé par « On n’est pas couché » ou encore « Salut les terriens » semble vouloir raccrocher les crampons. Mais avant, Mustapha El Atrassi, 37 ans, dévoile « Game over », présenté comme son dernier spectacle. Complet à l’Européen jusqu’au 10 janvier, le stand-upper adepte de l’improvisation investira dès le lendemain et jusqu’au 27 février le Palais des Glaces, avant une tournée en région qui pourrait donc être la dernière.

« Game over », complet à l’Européen et du 11 jan au 27 février, Palais des glaces, Paris.

Warren Zavatta acte 2

Découvert par le grand public en 2009 avec son premier excellent seul en scène « Ce soir dans votre ville », qu’il a joué mille fois, Warren Zavatta a connu le succès, puis une longue descente aux enfers. De l’ISF au RSA, des paillettes à la prison, le petit fils du célèbre clown Achille Zavatta revient donc dans ce nouveau spectacle « Fiasco » nous raconter sa vie. Une vie hors norme qu’il compte décrypter avec autodérision, humour et une sincérité qui a déjà a déjà fait ses preuves dans son premier one man. Un seul en scène qui promet.

Warren Zavatta dans « Fiasco », du 20 janvier au 26 mars, Théâtre Trévise, Paris.

Tania Dutel règle ses comptes avec les autres

Digne représentante du stand-up au féminin, Tania Dutel revient après le succès de son premier one man avec un nouveau sujet de prédilection : les autres. « L’enfer, c’est les autres », disait Sartre. Il y a fort à parier que la trentenaire au franc parler partage ce point de vue. Du regard d’autrui au plan de table de mariage, en passant par les implants capillaires, elle compte bien prouver que «l’on vit pour les autres». « Et moi ces autres me pourrissent la vie », annonce-t-elle dans le pitch de ce nouveau spectacle, qui devrait être à son image : cash et sans tabou. «Les autres» est en effet déconseillé au moins de 16 ans.

« Les autres », du 1er février au 29 mars, L’européen, Paris.

Le comte de Bouderbala 3

L’ex-basketteur professionnel venu à l’humour en 2007 à la suite d’une blessure revient avec un troisième spectacle sobrement baptisé Le comte de Bouderbala 3. Après le succès de son premier one man joué pendant huit ans et salué par 1,2 million de spectateurs, puis un deuxième spectacle dévoilé en 2016, Sami Ameziane devrait à nouveau marquer des points dans ce show présenté comme celui « de la maturité ». Un stand-up qu’il a rodé et qu'il jouera à la maison, puisque depuis 2014, le comte de Bouderbala est copropriétaire du théâtre Le République.

« Le comte de bouderbala 3 », du 4 février au 26 mars, Le République, Paris.

Gad Elmaleh arrive à Paris

Enfin. Après un report de sa tournée en raison de la crise sanitaire et plusieurs représentations données en région depuis septembre, Gad Elmaleh investit la capitale. Le quinquagénaire y dévoilera au public parisien son nouveau spectacle « D’ailleurs », à partir du 8 février au Dôme de Paris. Dans ce sixième show, qu’il a voulu intime, l’humoriste évoque sa vie privée, des Etats-Unis au Rocher, mêlant stand-up et nouveaux personnages.

«D’ailleurs», du 8 au 26 février, Dôme de Paris Palais des sports, Paris.