Kanye West, tête d'affiche du festival Coachella en 2022 ?

Kanye West pourrait bien être l’une des têtes d’affiche du festival Coachella 2022.

Annulé en 2020 et reporté à plusieurs reprises en 2021 pour n’avoir finalement jamais lieu, le festival Coachella doit normalement se tenir sur deux week-end en avril prochain. Malgré la crainte d’un nouveau report en raison de la crise sanitaire et de la propagation du variant Omicron, le magazine Variety croit savoir que Kanye West, mais aussi l’artiste Billie Eilish, pourraient bien être les nouvelles stars de cette édition.

Selon plusieurs sources, les deux artistes pourraient en effet être programmés a indiqué le magazine, précisant qu’aucun des deux interprètes n’avait toutefois répondu à leur sollicitation. Pour l’heure, seul le groupe Swedish house of mafia a confirmé, en octobre dernier, sa venue à l’édition 2022.

Une nouvelle programmation en perspective

Les cartes de la programmation annoncée pour 2020 semblent donc bien être rebattues. A l’époque, Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean étaient attendus comme les stars du plus grand festival nord-américain, qui se tient normalement chaque année à Indio, dans le désert californien.

Si la venue de Kanye West est confirmée, le rappeur se produira alors pour la deuxième fois de sa carrière à Coachella. En 2011, Ye y avait en effet livré un grand concert. A l’époque, la star venait de sortir son cinquième album : « My Beautiful Dark Twisted Fantasy ». Alors que son dixième opus «Donda» est sorti en août dernier, la venue de Kanye West à Coachella pourrait donc bien avoir du sens pour l’artiste. Affaire à suivre.

Pour l’heure, le festival est prévu les week-ends du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril 2022.