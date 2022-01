Les cinq expos immanquables de la rentrée

De nombreuses expositions sont à découvrir dans les musées et galeries, comme à chaque début d’année. Photo, vidéo, mode... Découvrez notre sélection de cinq expositions immanquables ci-dessous.

La plus spirituelle - Tarots enluminés, chefs-d'œuvre de la renaissance italienne

Depuis le 15 décembre dernier, le musée de la carte à jouer présente l’exposition « Tarots enluminés, chefs-d'œuvre de la renaissance italienne ». Si les cartes de tarot ont actuellement le vent en poupe, leur pratique ne date pas d’hier. Encore aujourd’hui, les tarots enluminés du XVe siècle fascinent. Comme le décrit le site officiel du musée, « leur qualité d’exécution, la richesse de leurs couleurs ainsi que leurs fonds d’or estampés en font des œuvres à part, à la fois cartes à jouer et miniatures ». Mieux préservés que les tarots ordinaires imprimés, les tarots enluminés sont aujourd’hui de véritables objets de luxe. Au fil du parcours, on découvre « de précieux tarots milanais et florentins, en provenance d’institutions prestigieuses tels que le Louvre, la Bibliothèque nationale de France, la Morgan Library and Museum à New York ou encore les musées de Sicile ». Au total, l’exposition présente plus de 70 œuvres issues de prêts en France et à l’étranger.

Du 15 décembre 2021 au 13 mars 2022 au musée de la carte à jouer

Une présentation de l’exposition par Thierry Depaulis, commissaire scientifique, aura lieu le jeudi 20 janvier 2022 à 18h30 (entrée libre)

La plus sophistiquée - Yves Saint-Laurent

Une exposition, six musées. La configuration est rare. Pourtant, c’est ce que propose l’exposition Yves Saint Laurent, organisée à l’occasion du 60e anniversaire du premier défilé du créateur. Le Centre Pompidou, le Musée du Louvre, le Musée d’Art Moderne de Paris, le Musée d’Orsay, le Musée National Picasso-Paris et le Musée Yves Saint Laurent Paris y participent, du 29 janvier au 15 mai 2022. On observe des modèles et tenues iconiques, en écho avec certaines collections permanentes. Des liens se créent, et révèlent un dialogue entre l’œuvre du couturier et l’art exposé dans ces lieux de culture. Chaque endroit apporte un point de vue différent : la modernité à Pompidou, l’or au Louvre, le masculin/féminin à Orsay...

Du 29 janvier 2022 au 15 mai 2022

La plus historique - Gaston Paris, la photographie en spectacle

Si Gaston Paris (1905-1964) fut un photographe et reporter talentueux, notamment publié dans le magazine « Vu », son travail reste encore méconnu. À partir du 19 janvier, le Centre Pompidou consacrera une exposition à ce « technicien virtuose et observateur ingénieux ». Son œuvre, indéniablement influencée par le surréalisme et le « fantastique social » de son époque, se présente au travers d'une cinquantaine de tirages d’époque, vingt-cinq planches thématiques illustrées par des tirages contact, une cinquantaine de reproductions de magazines et plus de cent tirages tardifs réalisés dans les années 1960 et 1970. Sans oublier la projection d’une centaine de négatifs numérisés.

Du 19 janvier au 18 avril 2022 au Centre Pompidou

La plus touchante - Pamela Tulizo, Face to Face

Pour la deuxième partie de saison, la MEP (Maison Européenne de la Photographie) accueille la photographe congolaise Pamela Tulizo. Dans cette exposition, elle présente des œuvres dédiées aux femmes congolaises et s’intéresse au regard posé sur elles. Née à Bukavu, en République démocratique du Congo, elle a grandi et évolué dans une région déchirée par la guerre civile et connue pour le fléau des violences sexuelles perpétrées contre les femmes. Elle met ici en exergue la double identité des femmes congolaises, entre représentation victimaire et image porteuse d’espoir. Ce questionnement répond au thème « Face to face » de la troisième édition du prix Dior de la Photographie et des Arts Visuels pour Jeunes Talents, dont était sortie lauréate la photographe en 2020. Sa récente série « Enfer Paradisiaque » (2021), inspirée par l’épidémie du Covid-19, est également présentée.

La plus technologique - Cézanne et Kandinsky à l’Atelier des Lumières

À partir du 18 février prochain, l’Atelier des Lumières rouvrira avec deux expositions, dédiées à Cézanne et Kandinsky. Concernant Cézanne, le parcours révèlera la « tourmente intime de l’artiste, la force de ses constructions, son rapport à la lumière et aux couleurs et son lien avec la nature, qui reste son grand modèle, sa référence obsessionnelle ». Les œuvres majeures de l’artiste seront présentées, suivant le fil rouge de la nature vers la Provence et la Sainte-Victoire. Une fois cette exposition terminée, une création d’une dizaine de minutes se penche sur les œuvres de Vassily Kandinsky (1866-1944). Vous pourrez notamment y découvrir les productions les plus significatives de son élan de modernité – « Composition VIII »(1923), « Jaune, rouge, bleu »(1925) – jusqu’à ses dernières créations biomorphiques.