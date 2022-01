Mort de Sidney Poitier : artistes et anonymes lui rendent hommage

Premier afro-américain à avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur, en 1964, Sidney Poitier est décédé ce vendredi. Sa disparition suscite des réactions de tous bords qui louent un homme et un artiste de talent, symbole du combat contre le racisme.

Artiste mais aussi anonyme lui rendent hommage. A commencer par sa famille d’acteurs qui pleure un homme de talent et de conviction. En France, Vincent Cassel a réagi en partageant une photographie de l’acteur quand, outre-Atlantique, Whoopi Goldberg a salué un artiste qui a « montré le chemin ».

If you wanted the sky i would write across the sky in letters that would soar a thousand feet high..



To Sir… with Love



Sir Sidney Poitier R.I.P.



He showed us how to reach for the stars

— Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) January 7, 2022