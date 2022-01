Orelsan, Juliette Armanet, Feu ! Chatterton… Qui sont les artistes nommés aux Victoires de la musique ?

On connait désormais les noms des artistes francophones nommés aux Victoires de la musique. Et la liste souffle un vent de fraîcheur, toutes catégories confondues.

Cette année, la 37e édition aura lieu le 11 février. Le suspense ne fait donc que commencer. Du côté des artistes féminines, on retrouve Juliette Armanet, Hoshi, Kimberose, Camille Lellouche, Clara Luciani, Mansfield. TYA, Yseult et Zaz.

Les noms des révélations ont également été dévoilés. Laura Cahen, Janie, L’Impératrice, P.R2B, Emma Peters, Poupie, Barbara Pravi et Silly Boy Blue sont nommées, côté féminin, tandis que Chien Noir, Hunter, Le Noiseur, Lujipeka, Mr Giscard, MYD, Sopico et Terrenoire sont cités côté masculin.

Pour les chansons, Le dernier jour du disco (Juliette Armanet) ; Bruxelles je t’aime (Angèle) ; Pause (Eddy de Pretto et Yseult) ; Monde Nouveau (Feu ! Chatterton) ; Evidemment (Kendji Girac) ; Saul (Limiñanas & Garnier) ; Respire encore (Clara Luciani) ; Y’a du soleil (Christophe Maé) ; La Kiffance (Naps) et L’odeur de l’essence (Orelsan) ont été sélectionnées.

Chaque année, album, chanson, concert et création audiovisuelle sont également récompensés. Brûler le feu (Juliette Armanet) ; À tous les bâtards (Eddy de Pretto) ; Palais d’argile (Feu ! Chatterton) ; Paradigmes (La Femme) ; Cœur (Clara Luciani) ; Civilisation (Orelsan) ; À nous (Noé Preszow) ; Est-ce que tu sais ? (Gaëtan Roussel) ; JVLIVS II (SCH) et Géographie du vide (Hubert-Félix Thiéfaine) sont les albums en lice.

Benjamin Biolay, Gaël Faye, Feu ! Chatterton, Hervé, Christophe Maé, Ben Mazué, Vianney et Woodkid se partagent la possibilité d'obtenir le prix du concert de l’année. Enfin, les clips de Bruxelles, je t’aime (Angèle) ; Le dernier jour du disco (Juliette Armanet) ; Larme fatale (Julien Doré et Eddy de Pretto) ; Le reste (Clara Luciani) ; Let You Speak (MYD) ; Bobo (Aya Nakamura) ; Montre jamais ça à personne (Orelsan et Slide – Sopico) pourraient remporter le prix de la création audiovisuelle. Cette 37e édition sera retransmise le 11 février sur France 2. Bientôt le verdict !