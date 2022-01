«You» saison 4 : date de sortie, casting, intrigue… tout ce que l’on sait déjà

La production a déjà commencé pour la saison 4 de You. Mais qu’en est-il des personnages, de l’intrigue ou de la date de sortie ? Éléments de réponse.

De nombreux indices sont partagés par Netflix depuis plusieurs semaines déjà. Concernant le casting, une chanteuse connue pourrait bien rejoindre l’équipe. Et elle n’est autre que Cardi B. Si rien d’officiel n’a été confirmé, un tweet en dit déjà long. Victoria Pedretti, qui incarne Love à l'écran, la femme de Joe, a bien confirmé que son personnage était décédé. Si elle revient, cela sera donc sous forme de flash-back ou d’un fantôme.

How Joe found my new house adress ? pic.twitter.com/1FFy43tvWv — Cardi B (@iamcardib) November 5, 2021

Théo, demi-frère de Joe ?

La mère de Joe pourrait également faire son apparition dans la quatrième saison. En effet, dans la saison 3, on en apprend davantage sur son histoire. On comprend notamment qu’après avoir abandonné Joe, Sandy a refait sa vie et a eu un autre fils (Jacob), qu’elle a élevé. Elle pourrait être présente sous forme de flash-back dans la saison 4, ou bien même intervenir dans un personnage à part entière. Toujours dans le registre des liens familiaux, de nombreux fans de la série sont persuadés que Jacob, le demi-frère de Joe, est en réalité Théo. Dans la saison 3 de You, le jeune homme est présenté comme le jeune voisin du couple, et tombe amoureux de Love.

Un retour courant 2022 ?

Niveau chronologie, un saut dans le temps pourrait avoir lieu. Un premier saut avait déjà eu lieu dans le dernier épisode de la saison 3, lorsqu’on voit Joe à Paris. La saison 4 pourrait donc reprendre à l'endroit exact où nous avions quitté le protagoniste, ou bien se dérouler bien plus tard, dans un futur proche.

La date de sortie n’a pas été indiquée par Netflix pour le moment. Néanmoins, selon la plate-forme, la série devrait arriver « prochainement sur tous vos écrans ». Il est donc possible d’espérer une diffusion dans le courant de l’année 2022. Pour rappel, à la fin de la troisième saison, on aperçoit Joe dans les rues de Paris, à la recherche de Marienne. Mais la trouvera-t-il ?