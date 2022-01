«Les dix commandements» : le musical culte adapté à Broadway

Plus de 20 ans après sa création à Paris, la comédie musicale phénomène « Les dix commandements » s’apprête à investir Broadway.

Créé en octobre 2000 par le réalisateur Elie Chouraqui, le spectacle, traduit en anglais, sera donné à New York dès le mois de mai prochain. Une nouvelle consécration pour ce show phénomène, mis en musique par Pascal Obispo et salué par plus de trois millions de spectateurs en Europe. Sous l’impulsion de David Serero, baryton et producteur français installé à New York, qui signe l’adaptation dans la langue de Shakespeare, le musical part donc à l’assaut du public américain.

Considéré par David Serero, comme un spectacle « qui restera à jamais dans l’histoire des comédie musicales françaises », il explique vouloir adapter cette œuvre «au public américain, qui a une culture du théâtre musical établie ». Et de poursuivre : « Je sais que ce sera un succès car personne au monde ne peut rester indifférent à cette histoire et à cette musique exceptionnelle ». L’artiste, qui campera également sur scène le rôle de Moïse, compte ainsi « installer cette œuvre importante dans le répertoire du théâtre musical américain, et qu’elle soit jouée partout aux États-Unis et dans les pays anglophones ».

L'amérique, Une consécration

Un projet qui a reçu la bénédiction du cinéaste Elie Chouraqui, qui s’est dit « ravi et honoré que (son) spectacle "Les Dix Commandements", avec la magnifique musique de Pascal Obispo, soit enfin adapté pour New York, la capitale des comédies musicales. Après l'avoir joué en France, en Europe et en Asie, l’Amérique est l'accomplissement d'une vie. Je dois remercier David Serero pour son enthousiasme, sa force et son désir inextinguible d'amener cette comédie musicale à Broadway», a partagé le réalisateur, à qui l'on doit notamment les longs -métrages « Man on fire», «Les marmottes », «Harrison's Flower» ou encore «Ô Jerusalem».

Alors que le spectacle fera ses premiers pas Off-Broadway au printemps, le premier single en anglais, «The Maximum Pain » a été dévoilé.

Pour mémoire, la création française avait réuni une pléiade d’artistes. Outre Elie Chouraqui et Pascal Obispo, Kamel Ouali y a signé les chorégraphies et Sonia Rykiel, les costumes. Le spectacle a compté parmi ses tubes les plus emblématiques le titre «L’envie d’aimer », récompensé en 2001 par le titre de chanson de l'année, lors de la 16e édition des Victoires de la musique. Une chanson qui a également déjà été interprétée en anglais par Céline Dion.