Ozark saison 4 : date de sortie, casting, intrigue... tout ce que l’on sait déjà

La première partie de la quatrième et dernière saison d’Ozark sera disponible dès le 21 janvier sur Netflix. Marqués par une fin de saison 3 particulièrement mouvementée, les fans tremblent d’impatience. Mais que sait-on sur les épisodes à venir ?

Après la diffusion d’une première bande-annonce, Netflix a publié un trailer particulièrement haletant le 6 janvier dernier. On y retrouve les différents protagonistes phares de la série : les enfants de Marty et Wendy, désormais davantage impliqués, la jeune rebelle Ruth, ou encore la terrifiante Darlene Snell. Sans oublier la présence du cartel et du FBI, pris dans des tentatives de négociations particulièrement dangereuses. Comme l’annonce le trailler : « No one gets out clean. »

Janet Mcteer, grande absente du casting

Avec ce trailer, les fans seront donc rassurés de retrouver au casting Jason Bateman et Laura Linney (Marty et Wendy), Sofia Hublitz et Skylar Gaertner (les enfants du couple, qui incarnent Charlotte et Jonah Byrde), ou encore Julia Garner (Ruth) et Lisa Emery (Darlene Snell). Janet Mcteer (Helen Pierce) sera la grande absente du casting (ATTENTION SPOILERS!), ayant été assassinée par Omar Navarro à la fin de la saison 3. Elle souhaitait aider Marty et Wendy dans leur combat contre le patron du cartel, mais ce dernier a décidé de la tuer en guise d’exemple.

Si la décision a été critiquée par le public, Chris Mundy, l’un des showrunners du programme, a expliqué : « Nous voulions vraiment maintenir cette tension selon laquelle ces deux choses ne peuvent pas coexister, quelqu’un doit gagner cette bataille car Navarro ne supportera rien d’instable et il devra choisir son camp. »Désormais, Wendy et Marty sont des membres centraux du cartel, et doivent collaborer pour le meilleur comme pour le pire. Dans le trailer, on voit d’ailleurs qu’ils deviennent les véritables messagers de Navarro, et tentent de minimiser les dégâts matériels et humains.