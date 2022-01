Ballade Masquée : un nouveau rendez-vous musical immanquable à Paris

À l’heure où de nouvelles restrictions s’imposent pour le secteur de la musique (concerts assis uniquement, jauge de 2000 personnes…), Tourtoisie Music lance un nouveau concept : la Ballade Masquée.

La première édition de ce rendez-vous se déroulera le dimanche 16 janvier, au Consulat, dans le 13e à Paris, dans une ambiance cocooning. En effet, quatre concerts acoustiques et deux expositions se dérouleront « au gré des ondes des bougies du Consulat et de leur piano ancien ».

Une programmation éclectique

Côté programmation musicale, on retrouvera Anna Majidson, Thomas Guerlet, Yasmin Pigeon et Vulax. Bercée depuis son plus jeune âge dans l’univers du jazz, Anna Majidson s’est lancée en solo en 2021, avec un premier EP aux compositions épurées. Thomas Guerlet est quant à lui défini comme un « subtil chassé-croisé entre Gainsbourg, King Krule, Chet Baker et les Strokes ». Rien que ça !

Toute jeune pousse, la franco-brésilienne Yasmin Pigeon fera son premier live chez Tourtoisie Music. Sa musique, alternative, mélange le jazz, la soul ou encore le trip hop. Pianniste de formation, Vulax accompagne au piano de nombreux artistes et s’est fait connaitre sur Instagram pour ses reprises de morceaux rap.

Concernant les expositions, Pi Ja Ma et Kovaview se partageront la vedette. L’artiste Pi Ja Ma, qui a récemment sorti le single « Should I Call U Baby », présentera ses illustrations. Enfin, Anne-Cécile Kovalevsky présentera ses dessins, tirés de concerts. Vous pourrez souvent la repérer en concert, en train d’arpenter les fosses, crayon à la main. Et n’oubliez pas avant de venir : prenez votre plus beau masque !

Billetterie : prévente : 6 € / sur place : 8 €

Ballade Masquée, le dimanche 16 janvier de 16 heures à 20 heures au Consulat, Paris 13e.