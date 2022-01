Gérard Drouot, le producteur des stars, est décédé à 69 ans

AC/DC, Leonard Cohen, Bruce Springsteen, U2, Kylie Minogue… De nombreuses superstars ont travaillé avec le producteur de spectacle Gérard Drouot, décédé le lundi 10 janvier. Âgé de 69 ans, il se battait contre une leucémie, a annoncé sa société.

C’est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès de notre fondateur Gérard Drouot à l’âge de 69 ans alors qu'il se battait contre une leucémie. — Gérard Drouot Productions (@GDP) January 10, 2022

Le tweet, signé par «son fils Matthieu ainsi que toute l’équipe de Gérard Drouot Productions», revient sur son parcours : «Gérard était l'un des pionniers du "Spectacle Vivant" et a mené une carrière unique en France de plus de 40 ans, produisant les plus beaux concerts des plus beaux artistes qu’il a accompagné des plus petites salles aux plus grandes.

Sa réputation à travers le Monde n’avait d’égal que son professionnalisme et sa passion pour la musique Live.

Nous n’oublierons jamais son abnégation, ses conseils et il s'en va beaucoup trop tôt. Comme il disait si justement face à l’adversité ‘nous sommes fous de rage’.»

Une passion qui remonte à sa jeunesse

L’histoire de sa structure avait débuté à Strasbourg, en 1986. Il a ensuite produit une longue liste d’artistes nationaux et internationaux, entretenant des liens privilégiés avec certains, tels que Melody Gardot, Bruce Springsteen, Elton John ou encore Asaf Avidan et Leonard Cohen.

Au-delà des concerts, le producteur fût à l’origine de grands évènements tels que les 40e et 50e anniversaires de la signature de la déclaration universelle des droits de l’Homme, en 1988 et 1998, rappellent nos confrères du Monde.

Dès 1973, encore étudiant en médecine, Gérard Drouot avait déjà la production d’évènements dans la peau. Il avait ainsi organisé son premier concert, et invité le groupe Caravan pour un évènement étudiant.

La même année, il organise un concert événement de l’ex-chanteuse du Velvet Underground Nico, avant de programmer Leonard Cohen à Reims en 1976.

Récemment, le producteur avait organisé le concert des Rolling Stones au stade Orange Vélodrome de Marseille, ou encore les concerts de Van Morrison à l’Olympia début 2020. Depuis 2013, son fils Matthieu était directeur général délégué de GDP. Il poursuit désormais le travail de son père en solitaire.