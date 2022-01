Kanye West : le documentaire événement dédié au rappeur sortira en février

La date de sortie et le premier teaser du documentaire de Netflix dédié à l’ascension de Kanye West viennent d’être dévoilés.

Tourné par « Coodie and Chike », réalisateurs et amis de la star, et présenté en exclusivité sur la plate-forme à partir du 16 février, cette production baptisée « Jeen-yuhs : la trilogie Kanye West » promet une plongée dans la vie et la carrière de « Ye ». « 21 ans d’image d’archives », a annoncé Netflix sur Twitter, révélant au passage la première bande-annonce officielle de ce documentaire événement.

Des images qui s’ouvrent à New York en 2002, alors que Kanye West, âgé de 25 ans, explique face caméra : « Avec Rhymefest on s’est disputé. Il m’a manqué de respect en me disant que je n’étais pas encore un génie ». Fest l’interroge : « Et tu te prends pour un génie ? ». Le sourire de Kanye West en dit alors long. A 25 ans, il croit en son talent. C'est le chemin accompli par la star, qui en août dernier a sorti son dixième album «Donda» , que propose de dévoiler cette production.

21 ans d'images d'archives inédites.





jeen-yuhs : la trilogie Kanye West, le 16 février. pic.twitter.com/0Qnck1Nn7u — Netflix France (@NetflixFR) January 10, 2022

Avec la bénédiction de Ye

Découpée en trois volets, successivement diffusés les 16 et 23 février, puis le 2 mars, le documentaire reviendra à coup d’images inédites sur les moments emblématiques de sa carrière mais aussi de sa vie.

De ses débuts à aujourd’hui, en passant par l’élection à la présidentielle américaine ou encore la disparition de sa maman Donda, c’est un portrait au plus près de l’artiste de 44 ans, qu’ont réalisé ses deux amis « Coodie and Chike ». Un projet qui a reçu le consentement de l’artiste.