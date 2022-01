Le rappeur Nas propose à ses fans d'acheter les royalties de ses titres... en NFT

Depuis plusieurs mois, les NFT – ou jetons non fongibles en français – ont le vent en poupe. Nas est désormais le premier, dans l’histoire de la musique, à avoir mis en vente les droits de deux singles en NFT.

Si plusieurs artistes ont déjà commencé à vendre leur musique sous cette forme, donner la possibilité d’obtenir les droits de diffusion en continu sur des morceaux est inédit. Le rappeur s’est expliqué : « Je suis toujours à la recherche de nouvelles façons d’être connecté avec mes fans. »

À compter de ce mardi 11 janvier, les internautes peuvent donc devenir les ayants droit d’une partie des droits de redevance de streaming des morceaux « Ultra Black » et « Rare » de Nas. Le premier, sorti le 14 août 2020, a déjà été streamé plus de 8 millions de fois rien que sur Spotify. « Rare » (2021), extrait de « King’s Disease II », a quant à lui été écouté un peu moins de 11 millions de fois sur la plate-forme.

De 50 à 9.999 dollars d'investissement

Concrètement parlant, plusieurs niveaux de prix sont proposés sur le site officiel du rappeur. Pour 50 dollars, le premier prix, il est possible d’obtenir un jeton NFT « Or » pour « Ultra Black », et recevoir ainsi 0,0143% des royalties en streaming du single.

À l’inverse, pour 9.999 dollars, la contrepartie la plus élevée, vous pouvez acheter un jeton « Diamant », qui rapportera 1,5789% sur les streams de « Rare ». Les NFT sont disponibles en quantité limitée.