Prince de Bel-Air : le remake de la série culte dévoile sa première bande-annonce

Annoncé en 2020, le remake du « Prince de Bel Air », produit par Will Smith, a désormais une bande-annonce officielle et une date de sortie aux Etats-Unis.

La nouvelle mouture de la série culte, qui a lancé la carrière de Will Smith dans les années 1990, sera diffusée à partir du 13 février sur la plate-forme américaine Peacock. Cette première bande-annonce officielle confirme en images ce qui avait déjà été annoncé au fil des mois. Ce remake sera donc bien, plus dramatique, tout en s’appuyant sur le scénario d’origine : un adolescent quitte Philadelphie pour s’installer dans la banlieue très chic de Bel-Air chez son oncle et sa tante.

Mieux Dénoncer les préjugés

Campé par Jabari Banks, qui succède à Will Smith, la série baptisée « Bel-Air » abandonne donc le ton drolatique et fantasque de la sitcom mythique, pour dénoncer plus profondément les préjugés et les inégalités. Elle laisse également place à des épisodes plus longs, de près d’une heure, plus propices à explorer ces questions que le format initial d’une trentaine de minutes, avaient ainsi fait savoir, en fin d'année dernière, T.J Brady et Rasheed Newson, les créateurs de la série.

Pour mémoire, le projet est né sur la toile alors qu’en 2019, le réalisateur Morgan Cooper avait publié une fausse bande-annonce, revisitant la série dans un registre plus sombre. Séduit par cette vidéo, Will Smith s’était alors mis en tête de produire le remake. Un projet qui s’apprête donc à rencontrer le public américain mais qui attend toujours un diffuseur en France.