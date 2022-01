Travis Scott : un artiste français porte plainte contre le rappeur

Selon le site américain TMZ, un artiste français prénommé Mickaël Mehala – également connu sous le nom de Black Childish – aurait porté plainte contre Travis Scott pour avoir utilisé une de ses créations sans son autorisation.

L’illustration en question – visible sur sa page Behance – a été utilisée par le rappeur américain pour la couverture de l’album Travis La Flame datant de 2016, sur lequel se trouvent plusieurs morceaux de sa mixtape Days Before Rodeo.

© capture écran Behance / BlackChildish

Mickaël Mehala, alias Black Childish, affirme que le rappeur a utilisé ce dessin réalisé par ses soins en 2015 – et qu’il avait envoyé à Travis Scott en personne via Instagram par messagerie privée afin qu’il puisse le voir et le partager avec ses fans – sans son consentement. Selon TMZ, l’artiste n’aurait jamais eu de nouvelles de la part de Travis Scott, ou de ses équipes, et aurait été surpris de voir son illustration apparaître sur la couverture de La Flame la même année.

Dans les documents obtenus par TMZ, Mickaël Mehala affirme avoir déposé les droits de l’illustration en février 2019. Il explique également avoir tenté de contacter le rappeur et ses représentants à propos de l’affaire. Avant qu’un avocat de Travis Scott ne le contacte, affirmant que celui-ci n’était pas conscient que cette création appartenait à quelqu’un en particulier. L’illustration aurait, depuis, été supprimée de toutes les plate-formes du rappeur.

Mais Mickaël Mehala ne souhaite pas en rester là, et demanderait une compensation de plusieurs centaines de milliers de dollars, ainsi que le contrôle exclusif de sa création, précise TMZ.