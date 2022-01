«Éternelle Notre-Dame» : On a testé (et adoré) l’expérience en réalité virtuelle

À partir du 15 janvier 2022, l’expérience de réalité virtuelle «Éternelle Notre-Dame » sera ouverte à tous à l’Espace Grande Arche de la Défense, avant de se déplacer à la Conciergerie au printemps 2022, puis sous le parvis de la cathédrale à l’automne suivant.

Une chose est sûre : impossible de ne pas être bluffé après l’expérience, à la fois ludique, enrichissante et émouvante. Équipés d’un casque VR ainsi que d'un sac à dos doté d’un ordinateur, les visiteurs sont directement plongés dans l’histoire de Notre-Dame de Paris, depuis sa construction au Moyen Âge jusqu’au chantier actuel de restauration.

Au-delà du fait de retrouver l’édifice, déjà fermé depuis trois ans, c’est une véritable plongée dans le temps qui s’opère. Accompagné d’un guide virtuel, vous pourrez parcourir les rues de l’époque, suivre les différentes étapes de construction, découvrir les personnages qui ont marqué l’histoire du lieu, grimper dans des endroits interdits au public…

© Manon Michel

Un véritable défi technologique

Le tout sans jamais se sentir perdus. En effet, le dispositif, véritable défi technologique, permet de se déplacer dans l’espace réel en toute sécurité. Vous verrez les autres utilisateurs sous la forme d’avatars, afin de ne pas vous percuter pendant l’expérience, et une grille rouge vous signalera la proximité des murs si vous vous en approchez. Il vous suffira pour suivre le fil de l’histoire de vous placer aux endroits indiqués par des carrés bleus, d’écouter votre guide et de vous déplacer. Le soin apporté aux détails vous donnera parfois même envie de tendre la main pour toucher la pierre !

Au-delà de l’aspect ludique de l’expérience (vous vous retrouverez à enjamber un petit muret pour vous faufiler hors de la Nef comme une souris), de nombreuses informations sont apportées à l’utilisateur sur l’histoire de Notre-Dame. Avec toujours la juste mesure entre apprentissage et plaisir de l’expérience. Enfin, certains moments sont particulièrement émouvants, tels que la messe d’hommage aux victimes des attentats de 2015, ou encore l’incendie de l’édifice.

Une exposition complémentaire

Avant de participer à cette expérience, les visiteurs pourront parcourir 500m2 carrés dédiés à la cathédrale. Un premier espace, organisé par l’établissement public, offrira une plongée dans le chantier, la découverte des principales opérations et des métiers. La seconde, conçue par l’association diocésaine de Paris, présentera des éléments du patrimoine de la cathédrale : statues, tableaux, pièces d’orfèvreries et ornements liturgiques...

Enfin, sachez que vous agirez pour la bonne cause en faisant cette expérience VR. En effet, 30 % du prix du billet seront reversés à l’établissement public pour les travaux de restauration de la cathédrale et à la Fondation Notre Dame pour le financement du programme d’aménagement intérieur de Notre-Dame. De visiteur, vous deviendrez également donateur.

À partir du 15 janvier 2022 à l’Espace Grande Arche de la Défense



1, Parvis de la Défense, 92800 Puteaux

Tarifs – Plein : : 30 € / Tarif réduit : 20 € / Tarif groupe : 20 €



Mise en place par Armaclio Productions et le groupe Orange, en partenariat avec le Diocèse de Paris, l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et la Ville de Paris