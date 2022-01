Pass Culture : la barre du million d’utilisateurs vient d'être franchie

Le pass Culture a désormais dépassé le million d’utilisateurs. Ce cap, symbolique pour la plate-forme, illustre l’envie de chacun d’accéder aux offres culturelles.

Le président de la SAS pass Culture, Sébasbien Cavalier, a tenu à remercier tous les jeunes concernés : « Un grand merci au million de jeunes qui ont déjà rejoint le pass Culture et à tous nos partenaires qui ont rendu cela possible ! Le pass Culture, désormais accessible aux 15-17 ans depuis quelques jours, est un formidable outil pour explorer le monde ! », a-t-il affirmé.

De 20 à 300 euros

Depuis le 10 janvier, le pass Culture est ainsi accessible aux 15-17 ans, alors qu’il était initialement réservé aux plus de 18 ans. Ils disposent d’un crédit individuel pour leurs activités et sorties culturelles, tandis qu'une part collective est destinée aux établissements scolaires pour des projets d'éducation artistique et culturelle de la 4ème à la Terminale. Concrètement, les jeunes de 15 ans reçoivent 20 euros, les jeunes de 16 et 17 ans 30 euros, et ceux de 18 ans et plus 300 euros.

Concernant les dates d’inscriptions, les jeunes de 17 ans peuvent s’inscrire sur l’application depuis le 10 janvier, tandis que ceux de 16 ans devront attendre le 20 janvier. Enfin, les jeunes de 15 ans pourront s’inscrire à compter du 31 janvier. Pour bénéficier du pass Culture, il suffit de rentrer ses identifiants ÉduConnect. De nombreuses offres sont ensuite disponibles : musées, concerts, festivals, théâtre…