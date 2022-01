Affaire Epstein : le prince Andrew perd son statut d’Altesse royale et ses titres militaires

Accusé d’agressions sexuelles par l'Américaine Virginia Giuffre, le prince Andrew a renoncé à ses titres militaires et aux parrainages d'associations, le jeudi 13 janvier.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

Dans un communiqué, le palais de Buckingham a détaillé : « Avec l'accord et l'approbation de la reine, les affiliations militaires et parrainages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera de ne pas assumer de fonctions publiques. » Cette décision intervient alors qu’un juge de New York a validé la plainte de Virginia Giuffre le 12 janvier.

Un procès entre septembre et décembre 2022 ?

Le prince Andrew se défendra donc dans cette affaire en tant que «citoyen privé». Il est accusé par Virginia Giuffre d'agressions sexuelles à trois reprises, alors qu’elle était mineure et victime du trafic sexuel organisé par le milliardaire Jeffrey Epstein. Néanmoins, il continue de nier toutes les accusations. Si aucun recours ne fonctionne, un procès pourrait se tenir «entre septembre et décembre 2022», selon le juge new-yorkais Lewis Kaplan.