Baby Shark : Le clip devient le premier à dépasser les 10 milliards de vues sur YouTube

10 milliards de vues. Ce cap n’avait jamais été franchi sur YouTube avant ce 13 janvier. C’est désormais chose faite avec Baby Shark, la célèbre comptine sud-coréenne.

En novembre 2020, quatre ans après sa sortie, Baby Shark avait déjà battu un premier record en devenant la vidéo la plus visionnée de YouTube (plus de 7 milliards de vues). Elle avait ainsi détrôné Despacito, titre de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee. Hier, elle a passé un nouveau cap symbolique en devenant la première vidéo de l’histoire de YouTube à dépasser les 10 milliards de vue. Des records qui ne sont pas sans conséquences pour la richesse de son créateur ! Le morceau, qui a été composé par un père de famille sud-coréen, lui avait d’ores et déjà rapporté plus de 110 millions d'euros en 2019. Depuis, la somme a dû fructifier à nouveau.

Une «torture» utilisée contre des prisonniers

Connu pour ses paroles répétitives, ce morceau a donné lieu à des histoires insolites. Slate rapporte par exemple que trois anciens détenus du centre de détention du comté d'Oklahoma ont déposé une plainte en 2019 contre l'ancienne administration de la prison, qui leur aurait diffusé Baby Shark en boucle pour les faire craquer.

Le psychologue clinicien John Mayer – cité dans le dossier de plainte –, avait affirmé que des chansons comme Baby Shark peuvent «provoquer une réaction douloureuse dans le cerveau» en raison de leurs «tons aigus» et des sons «stridents» provoquant des douleurs aux oreilles. Au moment de publier ses lignes, le clip disposait de 10.007 .318.683 vues.