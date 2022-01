Les Inconnus confirment leur retour au cinéma

Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan s'apprêtent à reprendre ensemble le chemin des studios de cinéma. Le trio Les Inconnus devrait tourner un nouveau long-métrage prochainement a annoncé Bernard Campan, ce vendredi 14 janvier.

Alors que plusieurs rumeurs concernant une nouvelle collaboration entre les trois comédiens se bousculaient ces dernières semaines, Bernard Campan a mis fin au suspens : «Le groupe va se reformer mais ce n'est pas, comme je l'ai lu ou entendu : "Le groupe va se reformer sur scène ou...". Non, c'est pour l'occasion d'un film auquel on va participer et j'en suis ravi. Je suis ravi de retrouver mes compères et comparses et amis. On ne dit pas encore le nom du réalisateur qui est en train de terminer le scénario», a confié l'acteur de 63 ans à l'AFP.

Le trio n'avait pas été réunis devant la caméra depuis plus de huit ans maintenant avec le film «Les Trois Frères, le retour» (2014) qui venait fêter 13 années de carrière solo pour chacun. Toutefois, ce nouveau projet de film ne possède pas encore de date de sortie.

D'autres projets prévus ?

Mardi 11 janvier dernier, Didier Bourdon avait également laissé entendre que des projets étaient en cours. «On a envie de faire quelque chose», avait-il déclaré au micro de RTL. «Après, voilà c'est le timing. Chacun, on a bien sûr nos propositions en solitaire mais, moi je sais que c'est maintenant qu'il faut le faire, je pense surtout sur scène. Après ça fait peur un peu, c'est vrai que ça fait peur mais en tout cas c'est dans l'air», avait-il expliqué tout en précisant qu'il en avait parlé à Pascal Légitimus mais attendait l'avis de Bernard Campan.

Les Inconnus avaient vécu leur apogée dans les années 1990 au gré de shows télévisuels, mais aussi avaient vécu la consécration en 1995, avec leur premier film Les Trois Frères, attirant 7 millions de spectateurs dans les salles et décrochant le César de la meilleure première œuvre.