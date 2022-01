The Mandalorian : le tournage de la saison 3 stoppé à cause du variant Omicron

Les fans de la saga Star Wars vont devoir encore faire preuve de patience avant de retrouver la suite de The Mandalorian. Le tournage de la saison 3 de la série de Disney, créée par Jon Favreau, a été interrompu.

Après une pause en raison des fêtes de fin d’année, le tournage, qui a commencé en octobre dernier, devait reprendre cette semaine à Los Angeles et s'achever en mars prochain. Malheureusement, les équipes ont préféré repousser la date de retour en raison de la propagation du variant Omicron.

Selon le site The Bespin Bulletin, cette décision a été prise afin de protéger l’ensemble des personnes participant au tournage de cette troisième saison, dont la sortie est prévue à la fin de l’année 2022 sur la plateforme Disney +, et non pas parce que des acteurs ont été testés positifs.

Pour l’heure, aucune date de reprise n'a été actée. Ces derniers jours, les tournages de plusieurs séries américaines – dont la populaire Grey's Anatomy, NCIS, ou encore This is Us – ont été mis en pause à cause du contexte sanitaire.

Outre les guerres de pouvoir qui pourraient mener l'un des héros à régner sur Mandalore, la saison 3 pourrait donner plus d'informations sur les véritables ambitions de Moff Gideon. Prisonnier de Din Djarin, il tentera certainement de s'échapper pour poursuivre ses ambitions au nom de l'Empire.