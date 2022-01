Jim Carrey : les 5 meilleurs rôles de l'acteur canadien

L’acteur et humoriste canadien fête ses 60 ans ce lundi 17 janvier. L’occasion de revenir sur les cinq rôles les plus marquants de sa filmographie, du « Truman Show » au « Grinch ».

Truman Burbank – « The Truman Show » (1998)

Impossible de ne pas citer le personnage de Truman Burbank dans le film « The Truman Show ». Jim Carrey y incarne un homme, devenu à son insu vedette d'un spectacle de télé-réalité. Depuis sa naissance, le monde entier est un plateau de télévision, et il est le seul à ignorer la vérité. Alors qu’il était à l’affiche de « Sonic », l’acteur avait imaginé une suite dark et philosophique. « J’ai mis du temps à comprendre qu’en fait, il aurait été tout seul là-bas aussi, parce que tout le monde serait rentré à l’intérieur (le faux monde). Tout le monde aurait voulu être dans le dôme », avait-il expliqué. Au total, le film a reçu six prix et onze nominations, dont celle du meilleur scénario original aux Oscars.

Andy Kauffman – « Man on the Moon » (1999)

Célèbre pour ses capacités mimétiques, l’acteur se livre dans ce biopic à une performance au-delà des autres. Un documentaire de Chris Smith est d’ailleurs dédié à cette prestation, et disponible sur Netflix : « Jim & Andy : The Great Beyond – Featuring a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton ». Dans le film, Jim Carrey interprète le célèbre comique, qui animait déjà des émissions imaginaires alors qu’il n’était qu’un enfant. Durant le tournage, l’investissement de Jim dans son rôle a provoqué des tensions. En effet, il épuisait le réalisateur, Milos Forman, qui devait parler à Andy et non à Jim pendant qu’ils préparaient des scènes.

Stanley Ipkiss – « The Mask » (1994)

Autre film immanquable de sa filmographie : « The Mask ». Cette fois-ci, l’acteur incarne Stanley Ipkiss, un employé de banque au quotidien plan-plan, qui découvre par hasard un masque doté de superpouvoirs. Chaque fois qu'il le porte, il devient alors The Mask, un alter-ego sûr de lui. L’acteur a remporté le Nickelodeon Kid's Choice Favorite Actor Award pour ce rôle. Le film ne finit pas d’inspirer, puisqu’en 2019, Mike Richardson confiait au magazine « Forbes » qu'il songeait à créer un reboot du personnage.

Joel Barish - « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » (2004)

Le synopsis retrace ici l’histoire d’amour de Joel et Clementine. Un beau jour, Joel ne comprend plus rien : alors qu’il rejoint Clementine sur son lieu de travail pour la Saint-Valentin, celle-ci ne le reconnaît pas et a un nouvel homme dans sa vie. Abattu, Joel découvre l'existence de la clinique Lacuna, spécialisée dans l'effacement des souvenirs. Clementine l'a fait rayer intégralement de sa mémoire. Derrière la caméra : un réalisateur français, Michel Gondry !

« Le Grinch » (2000)

Qui ne connaît pas cet homme vert et poilu ? En 2000, Jim Carrey incarne le Grinch, personnage dont le seul nom fait trembler les Whos, et qui vit en reclus dans une caverne. Comme le rapportent nos confrères de Première, l'acteur a eu toutes les peines du monde à s'adapter à son encombrant costume. Néanmoins, il lui colla finalement parfaitement à la peau, puisque l’acteur gagnera un Golden Globe pour sa prestation.