Caravage : pas d'acquéreur pour la villa romaine contenant une voûte du peintre

La résidence romaine des princes Ludovisi Boncompagni, qui abrite une oeuvre de Caravage, avait été mise aux enchères, ce mardi à Rome. Estimée à un total de 471 millions d’euros, l’évènement était suivi par les italiens épris d’art, qui ne souhaitaient pas voir ce patrimoine culturel cédé à de riches particuliers.

Ils auront en partie eu gain de cause, puisque la vente, décidée par un tribunal de Rome pour mettre fin à une guerre de succession entre héritiers, n'a pas trouvé acquéreur. «Personne n'a participé à l'enchère» pour l'achat de la célèbre Villa Ludovici, a indiqué Camillo Verde, le notaire chargé de la vente, selon l'AFP.

Mais pour les défenseurs d'un achat par l'Etat de cette demeure, il ne s'agit que 'une victoire temporaire, puisque la prochaine vente aura lieu le 7 avril prochain, avec une estimation revue à la baisse, à 376,8 millions d'euros, soit 20% de moins.

Sur le prix d'origine, 350 millions d'euros revenaient à la seule oeuvre du Caravage, le restant concernant la demeure en elle-même.

L'oeuvre du Caravage, ou Michelangelo Merisi de son vrai nom, qui daterait de 1597, est une décoration de plafond commandée à l’époque par le cardinal Del Monte. La particularité de cette peinture à l’huile est sa représentation de Jupiter, Neptune et Pluton, avec au centre le globe terrestre et les signes du zodiaque.

'Jupiter, Neptune and Pluto', the only known ceiling painting by Italian master Caravaggio in the Casino dell'Aurora inside the Villa Boncompagni Ludovisi, in Rome, Italy, 18 January 2022.



