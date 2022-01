Disney : la chanson «Encanto» détrône enfin «La reine des neiges» aux Etats-Unis

Le règne de « La reine des neiges » prend fin. La chanson phare du dernier film d'animation Disney «Encanto» a battu le tube «Libérée, délivrée» aux Etats-Unis.

Il aura fallu attendre près de dix ans pour qu’un nouveau tube Disney s’impose après le succès phénoménal du titre très haut perché «Let it go», qui cumulait en 2021 2,6 milliards de visionnages. Interprété en anglais par Idina Menzel, il avait été repris en français par Anaïs Delva sous le titre bien connue de toute une génération d'enfants et de parents : «Libérée, délivrée». Mais il y a une fin a tout.

Selon le New York Times, le titre « We don’t talk about Bruno », extrait du nouveau film Disney, figure en effet parmi les titres les plus écoutés sur les plates-formes Spotify, Apple Music et iTunes outre-Atlantique, devenant le morceau Disney le plus tendance.

En tête des classements américains

Comme le rapporte le média américain, le titre phare d'Encanto arrive également à la première place mondiale des vidéos musicales YouTube et s’est même hissé à la cinquième place du Billboard Hot 100, une référence aux Etats-Unis. C’est ainsi la première chanson originale d'un film d’animation Disney à se classer aussi haut depuis «Let it go» en 2014. Autre fait d'arme, « We don’t talk about Bruno » a atteint la première place du Billboard 200, début janvier.

Un succès notamment dopé par TikTok. Alors que le film est sorti fin novembre, mettant en scène une famille extraordinaire dotée de pouvoirs, son titre phare a donné lieu à de nombreuses interprétations postées sur le réseau social. Des vidéos qui ont largement participé à faire grimper la cote de popularité de ce désormais nouveau grand classique de Disney.