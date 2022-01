Le seigneur des anneaux : le titre et une première vidéo de la série dévoilés

La très attendue série «Le seigneur des anneaux» se dévoile un peu plus. Alors qu’elle sera diffusée à partir de septembre prochain, cette nouvelle adaptation des romans de J.R.R Tolkien a désormais un titre : «Les anneaux de pouvoir» et une première vidéo.

«Un nouvel âge s'ouvre le 2 septembre 2022. Partez pour la Terre du Milieu dans Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir», a ainsi annoncé hier la plate-forme de streaming Amazon Prime sur Twitter, rappelant au passage la date de sortie de la série co-créée par J.D. Payne et Patrick McKay.

Aux manettes de ce nouveau rendez-vous, le duo compte situer son intrigue à une nouvelle période, et plus précisément avant les aventures de Frodon. «Jusqu’à maintenant, les fans n’ont pu voir à l’écran que les histoires de l’Anneau unique, mais avant qu’il n’y en ait qu’un, ils étaient bien plus nombreux… et nous sommes ravis à l’idée de pouvoir partager leur histoire», a expliqué le duo, cité par Le Parisien. Une nouvelle ère qui débutera en «temps de paix relative» et suivra «de nombreux personnages, certains familiers, d’autres nouveaux, alors qu’ils se confrontent à la réémergence du mal en Terre du Milieu», ont-il ajouté.

De premières images énigmatiques

En attendant de découvrir le premier teaser de cette nouvelle aventure, la plate-forme a toutefois dévoilé une première vidéo. On y voit un nuage de fumée, des cratères ayant tout d’un canyon, du métal rougeoyant... Des images qui donnent lieu à toutes les spéculations. Il s’agit en fait de «métal fondu sur des bûches de bois où les lettres (du titre de cette nouvelle série ndlr) ont été recréées à la main», a expliqué la plate-forme qui a donc choisi «de forger le titre dans une véritable fonderie», à l’image des «nombreux éléments de la série bâtis à la main».

Une série qui n’a pas lésiné sur les moyens. Un milliard de dollars ont été investis pour le tournage de ses deux premières saisons, selon Allociné.