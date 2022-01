Décès de Meat Loaf : d'où vient son nom d'artiste, qui signifie « pain de viande » ?

Le chanteur Meat Loaf, de son vrai nom Marvin Lee Aday, est décédé à l’âge de 74 ans. Incontournable pour son album « Bat Out of Hell », il avait choisi d’évoluer sur scène sous le nom de Meat loaf, qui signifie littéralement « pain de viande ».

Un choix étonnant sur lequel il était revenu à plusieurs occasions, offrant quelques variantes à son discours. Un sobriquet qui puiserait toutefois sa source dans son enfance.

Le chanteur avait notamment expliqué lors d’une interview au micro d’OWNTV que son père était à l’origine du terme « meat », ce dernier trouvant que son fils, né « rouge vif », ressemblait à « neuf livres et demie de viande ».

Il avait par ailleurs souligné que son nom de scène au complet viendrait toujours, selon le principal intéressé, d’un coach de sport au collège. Alors qu'à l'époque le jeune Marvin Lee Aday, plutôt enrobé, lui avait marché sur le pied, l’enseignant lui aurait lancé « Pousse toi de mon pied, morceau de pain de viande».

Il n’en fallu pas plus pour que ce surnom persiste et que l’artiste le choisisse comme nom de scène quelques années plus tard.