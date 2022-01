Décès de Meat Loaf : ses trois tubes emblématiques

Le chanteur américain Meat Loaf, de son vrai nom Marvin Lee Aday, est décédé à l’âge de 74 ans. Retour sur ses trois tubes les plus marquants des années 1970 et 1990.

I'd Do Anything for Love

Impossible de ne pas citer en premier lieu « I’d Do Anything for Love », tube sorti en 1993 et extrait de l’album « Bat Out of Hell II : Back Into Hell ». Dès septembre 1993, le titre se classe numéro 1 en Australie (durant huit semaines), avant de suivre le même chemin dans 27 pays différents. C’est le single de Meat Loaf le plus vendu, et son morceau le plus long (12:01 minutes sur l’album, 7:48 pour le clip et 5:13 pour le single).

Paradise by the Dashboard Light

Sorti en 1977, le titre a été écrit par Jim Steinman. Il est extrait de l’album « Bat Out of Hell ». Bien que le morceau soit également long pour un single, il est devenu un classique des radios. La chanson est divisée en trois parties : « Paradise » (un couple se remémore leur premier rendez-vous, au lycée), « Baseball broadcast » (une métaphore de l’homme qui essaye d’atteindre ses buts) et « Praying for the End of Time » (le couple ne peut plus s’entendre).

Two Out of Three Ain’t Bad

Également extrait de l’album « Bat Out of Hell », le titre « Two Out of Three Ain’t Bad » a atteint la onzième place du top 100 de Billboard.

C’est la dernière chanson qui a été écrite pour l’album. Anecdote : au Japon, le titre a été modifié pour utiliser un pourcentage, devenant « 66% Seduction ».