Meat Loaf, icône du rock américain des années 1970, est décédé

Le chanteur américain Marvin Lee Aday, connu sous le nom «Meat Loaf», célèbre pour son album «Bat Out of Hell», est décédé à l'âge de 74 ans, selon une déclaration publiée vendredi sur les réseaux sociaux.

«C'est le coeur brisé que nous annonçons que l'incomparable Meat Loaf est parti ce soir, sa femme Déborah à ses côtés», indique le message publié sur Facebook.

«Sa carrière exceptionnelle s’est échelonnée sur six décennies, durant lesquelles il a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde entier et joué dans plus de 65 films, dont «Fight Club», «Focus», «Rocky Horror Picture Show» et «Wayne’s World».



«"Bat Out of Hell" demeure l’un des 10 albums les plus vendus de tous les temps», a-t-elle écrit.

Dans ce message, Déborah a tenu à remercier tous ceux qui ont suivi le chanteur depuis ses débuts. «Nous savons à quel point il comptait pour beaucoup d’entre vous et nous apprécions vraiment tout l’amour et le soutien que nous éprouvons alors que nous traversons cette période de deuil en perdant un artiste aussi inspirant et un homme aussi beau».

«Nous vous remercions de comprendre notre besoin de protection de la vie privée en ce moment. De son cœur à vos âmes… n’arrêtez jamais de basculer», conclue-t-elle son message.