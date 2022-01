New York : des personnalités américaines rachètent un ferry pour en faire un lieu de culture et de spectacles

D’après les informations du New York Times datant du 21 janvier, un ferry va devenir un lieu culturel, piloté par des personnalités américaines. Autrefois, l'imposant bateau assurait la liaison entre Manhattan et Staten Island.

Selon l'AFP, le fameux ferry orange nommé «John F. Kennedy» a été vendu par la ville de New York à Paul Italia, un agent immobilier qui se trouve à la tête du club de comédie The Stand à Manhattan, associé aux humoristes de l'émission culte de NBC Saturday Night Live, Pete Davidson et Colin Jost. D'après les services administratifs de la municipalité qui l'ont vendu, ce navire mesure près de 85 mètres de long et pèse 2.100 tonnes. Il a été retiré de la flotte en août dernier pour moteurs hors service. Son prix ? L'engin est parti aux enchères à 280.100 dollars pour une mise à prix de 125.000 dollars.

Un lieu dédie au spectacle vivant

En acquérant ce patrimoine historique, Paul Italia veut en faire «un espace de spectacle vivant avec du stand-up, de la musique, de l'art et la possibilité de se restaurer.» Selon l’homme d’affaires, le navire «John F. Kennedy» tient également une place particulière dans le coeur de ses deux associés, Davidson et Jost.

Tous deux sont natifs de Staten Island, l'un des cinq quartiers de New York, au sud de l'île de Manhattan.