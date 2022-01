L'auteur de BD Jean-Claude Mézières est décédé

Jean-Claude Mézières, auteur culte de bandes dessinées, notamment de SF, est décédé à l'âge de 83 ans, dans la nuit du 22 au 23 janvier.

«C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Jean-Claude Mézières», ont commenté les éditions Dargaud.

Jean-Claude Mézières (1938-2022), repose en paix, cher Jean-Claude... pic.twitter.com/xJlzRmcHR0 — Thomas Ragon (@ThomasRagon) January 23, 2022

Né en 1938 à Paris, Jean-Claude Mézières est considéré comme une figure de la BD franco-belge. Il est principalement connu pour les aventures de Valérian et Laureline, deux agents spatio-temporels. Il a travaillé sur ces personnages aux côtés du scénariste Pierre Christin, son ami d'enfance.

Décliné en 25 albums et traduit en une vingtaine de langues, «Valérian et Laureline» est devenu un classique de la science-fiction. Il a d'ailleurs inspiré George Lucas pour certaines scènes de «Star Wars». En 2017, Luc Besson avait donné à la série sa propre adaptation, en réalisant «Valérian et la cité des mille planètes».

Jean-Claude Mézières a également travaillé dans la photographie, la télévision et le cinéma. Il a même mené une existence de cow-boy dans les années 60, aux Etats-Unis. «Son exigence, sa forte personnalité, sa bienveillance, sa simplicité, sa joie de vivre, sa curiosité faisaient de lui un être précieux et profondément attachant», saluent les éditions Dargaud.