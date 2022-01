«Blacklight» : découvrez la bande-annonce du nouveau film d'action avec Liam Neeson

A l’orée de ses 70 ans, Liam Neeson est toujours prêt à en découdre. L’acteur fait son retour sur grand écran avec «Black Light», un thriller réalisé par Mark Williams, à découvrir dans les salles obscures dès le 23 février prochain.

Dans ce film d’action attendu, la star de Taken se glisse dans la peau de Travis Block, un agent fédéral impliqué dans un programme secret du FBI.

Mais lorsque le héros constate l’existence d’une terrible machination dans ses propres rangs, il va tout mettre en œuvre pour faire éclater la vérité.

Pour ce faire, Liam Neeson ne va pas hésiter à retourner ses méthodes contre les personnes pour lesquelles il travaillait, surtout si on s’en prend à sa famille. Contrairement à «Taken», ce n’est pas sa fille, mais sa petite-fille qui a été enlevée, manifestement par ses anciens employeurs.

Entre course-poursuites, fusillades, et explosions, ce long-métrage semble ne laisser aucun répit aux spectateurs.

Côté casting, on retrouvera également Aidan Quinn («Sans identité»), Taylor John Smith (Assiégés), Emmy Raver-Lampman («Umbrella Academy»), Claire Van Der Boom («Hawaï 5-0»), ou encore Yael Stone («Orange is the new black»).

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur Mark Williams et Liam Neeson collaborent. Le cinéaste avait en effet dirigé l’acteur dans «The Good Criminal» (2020).