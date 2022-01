Décès de Thierry Mugler : ses 5 créations emblématiques

Le styliste français Thierry Mugler est décédé dimanche à l’âge de 73 ans. Pionnier des défilés haute couture spectaculaires, il a marqué la planète mode de son empreinte.

Il laisse derrière lui des pièces emblématiques et une vision de la « femme Mugler » audacieuse, offrant des silhouettes structurées et sophistiquées. Parmi ses pièces signature, le bustier, les tailleurs aux épaules accentuées, son jeu des matières - du métal au caoutchouc en passant par le cuir - ou encore ses robes métalliques ont incontestablement marqué le monde de la mode, dont il s’était retiré en 2002 après trente ans de carrière.

Le bustier, sa pièce phare

Thierry Mugler a fait du bustier un élément indissociable de son univers. Parmi eux, le bustier carrosserie Harley Davidson, hommage aux voitures et motos américaines des années 1950, a marqué son époque, entre autres pièces mêlant audace, glamour et décolletés plongeants.

Le tailleur aux épaules XXL

Dans les années 1980, le styliste fait sensation avec ses tailleurs aux épaules XXL offrant le visage d'une femme puissante. Des épaules accentuées qui contrastent avec ses bustiers révélant des mannequins à la taille de guêpe.

La robe pneu de la collection Insectes

Caoutchouc, métal, résines, cuir... Thierry Mugler n'a eu de cesse de jouer avec les matières tout au long de sa carrière, s'illustrant avec des pièces toujours plus spectaculaires. En 1997, sa collection «Insectes» donne ainsi naissance à des modèles mêlant notamment caoutchouc et latex et fait son effet avec sa célèbre robe «pneu».

La robe métallisée

Effet irisé, strass et paillettes, robes métallisées près du corps et sublimant les courbes, Thierry Mugler joue avec les codes du glamour, et a fait au fil de ses trente ans de carrière briller la femme de mille feux.

Des pièces hybrides inspirées de la nature

Guêpes, reptiles, sirènes... Mugler a puisé son imagination dans la nature et signé des pièces hybrides ayant fait date. tandis qu'il se rapprochait de l'univers cybernétique avec ses pièces métallisées, il évoque ici plutôt un lien avec des créatures mythologiques et légendaires.