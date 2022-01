Bob Dylan vend les droits de sa musique enregistrée pour des centaines de millions de dollars à Sony

De plus en plus d’artistes vendent leurs droits et catalogues, notamment depuis la pandémie de Covid-19 : David Bowie, Tina Turner, Neil Young…Et c’est désormais au tour de Bob Dylan, comme le rapporte l’AFP. En effet, il a vendu les droits de tout son catalogue de musique enregistrée à Sony, dernier épisode d'une série de rachats de répertoires.

L’accord, qui a été annoncé lundi 24 janvier, avait été signé en juillet dernier déjà. Il concerne au total 39 albums, et porte sur près de soixante ans de musique du chanteur folk et country, prix Nobel de littérature 2016. Les droits vont donc de son premier album éponyme en 1962, qui fut un fiasco, jusqu'à « Rough and Rowdy Ways » en 2020, précise l’AFP. La transaction couvre aussi les « droits des futures nouvelles sorties » de chansons de l'artiste de 80 ans, selon le communiqué de Sony Music Entertainment (SME).

200 millions de dollars en jeu ?

Si le montant du rachat n’a pas été communiqué, des sites spécialisés tels que « Billboard » et « Variety » évoquent un montant supérieur à 200 millions de dollars. Bob Dylan avait déjà marqué l'industrie musicale en cédant, fin 2020, l'ensemble de ses droits d'auteur – différent des droits d'enregistrement vendus à Sony – à Universal, pour un montant évalué à l'époque à 300 millions de dollars.

Pour rappel, les droits d'auteur permettent de toucher des dividendes sur la diffusion d'un titre à la radio ou en streaming, sur des ventes d'album ou sur leur utilisation dans une publicité ou dans un film, les détenteurs de droits d'enregistrement pouvant décider de futures rééditions.

Cet accord renforce une relation de longue date entre Sony et Bob Dylan, qui avait signé en 1961 chez Columbia Records, désormais une filiale du géant de la musique. Ensemble, ils continueront à « collaborer sur toute une série de rééditions du catalogue de l'artiste », a précisé le géant de la musique. Ces albums de versions inédites de ses chefs-d’œuvre ou de lives en sont aujourd'hui à leur 16e volume.