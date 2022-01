César 2022 : la 47e cérémonie sera présidée par Danièle Thompson

Une grande dame du cinéma français. La 47e cérémonie des César 2022, qui se tiendra le 25 février prochain sur la scène de L’Olympia, sera présidée par la cinéaste Danièle Thompson.

La réalisatrice de la comédie de Noël «La Bûche» (1999), son premier long-métrage, qui lui vaudra deux nominations aux César, succède ainsi à l'acteur Roschdy Zem.

Danièle Thompson, dont la carrière s’étale sur plus d’un demi-siècle, «fait figure de pionnière. Avec une plume moderne, des dialogues ciselés, elle a su tracer un parcours unique, entre films d’auteur et comédies populaires», a écrit l'Académie des César, qui dévoilera ce mercredi 26 janvier la liste des nominations.

Nous sommes très heureux d’annoncer que la grande scénariste et cinéaste Danièle Thompson présidera la 47e Cérémonie des César, le 25 février prochain sur la scène de l’@olympiahall, et en clair et en exclusivité sur @canalplus #César2022 pic.twitter.com/YFDwDeTlyU

— Académie des Arts et Techniques du Cinéma. (@Les_Cesar) January 25, 2022