James Bond : Idris Elba a bien été évoqué par la production

Le nom d’Idris Elba pour succéder à Daniel Craig dans le costume de James Bond circule depuis plusieurs années. Les producteurs de la saga ont fait savoir que cette hypothèse avait bien fait l’objet de discussions.

Selon The New York Post, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson sont en effet revenus sur le casting de la franchise dans un entretien accordé à Deadline. Ils ont confirmé que le nom de l’acteur de 49 ans, avait bien été évoqué pour camper le plus célèbre des espions britanniques.

« Nous connaissons Idris – je suis amie avec lui et c'est un acteur magnifique », a ainsi souligné Barbara Broccoli. Et de préciser : « Vous savez, cela fait partie de la discussion, mais il est toujours difficile d’en parler quand vous avez quelqu'un sur le siège », évoquant ainsi l’acteur Daniel Craig, qui endosse le rôle depuis maintenant quinze ans. Depuis « Casino Royal » en 2006, il est en effet le visage de James Bond, personnage qu’il a campé à cinq reprises et qu’il a endossé pour la dernière fois l’année dernière dans « Mourir peut attendre », annonçant raccrocher le costume.

Aucune décision prise avant «Mourir peu attendre»

Pas question donc d’évoquer un successeur à Daniel Craig tant que l’acteur aujourd’hui âgé de 53 ans, campait à l’écran l’agent 007. C’est ce qu’a souligné Barbara Broccoli. « Je pense que nous avons décidé que jusqu'à ce que « No Time to Die » (Mourir peut attendre) ait en quelque sorte eu sa course et que Daniel ait pu (…) récolter les bénéfices de son merveilleux mandat, nous n'allons pas pensez à ou parlez de quelqu'un d'autre, d'acteurs pour jouer le rôle ou les intrigues ou quoi que ce soit. Nous voulons juste vivre le moment présent» a-t-elle précisé.

Alors que le film est sorti en octobre dernier, plus d’un an après la date prévue en raison de la crise sanitaire, une nouvelle étape pourrait alors s’amorcer avec, qui sait, Idris Elba, dans le rôle-titre ? De quoi relancer les spéculations.