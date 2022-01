Orelsan fera bien sa première date à Caen, sa ville de coeur

La tradition sera respectée. Malgré le report de son concert d’ouverture à Caen (du 15 janvier au 28 avril), le rappeur et son équipe se sont débrouillés pour offrir cette première date aux Caennais malgré tout. Elle aura lieu le 22 février, au Zénith.

Les liens entre la ville de Caen et le rappeur sont nombreux, comme le rapporte France 3 Régions : terre de ses débuts musicaux, décor de son film « Comment c’est loin », ainsi que de ses clips… Rien d’étonnant donc à ce que l’artiste souhaite commencer sa tournée par ce lieu symbolique.

Voilà le planning définitif des dates de la tournée, toutes les infos sont là. Merci encore, on se voit bientôt.https://t.co/3NisuDOdVg pic.twitter.com/b3LHWtSE88 — OrelSan (@Orel_san) January 21, 2022

Deux autres dates prévues à Caen

« Au final, ça n’a pas été si compliqué de trouver une nouvelle date parce que nous avons eu de nombreux reports en février qui ont libéré de la place. Orelsan et sa production ont tout fait pour que ce soit possible, on était en contact avec eux au quotidien», a expliqué Sylvie Duchesne, directrice du Zénith de Caen.

Les fans étaient visiblement ravis, puisqu’il a fallu à peine plus de dix minutes pour que le concert soit complet. À 10h37 ce mardi 25 janvier, il était déjà impossible de finaliser la moindre commande, les places ayant été mises en vente (avec retard) à 10h25. Deux autres dates sont néanmoins prévues : le 28 avril et le 9 juillet, sur la scène de Beauregard (Hérouville-Saint-Clair).