César 2022 : quels sont les trois films favoris de la 47e édition ?

La liste officielle des nommés de la 47e cérémonie des César, qui aura lieu le 25 février prochain à L’Olympia, a été dévoilée ce mercredi. Le trio de tête comporte une adaptation d'un chef d'œuvre de Balzac, un drame musical, et un biopic librement inspiré de la vie de Céline Dion.

«Illusions perdues», de Xavier Giannoli

Adaptation du grand roman d'Honoré de Balzac, le film «Illusions perdues», de Xavier Giannoli est en tête avec 15 nominations, dont Meilleur film, la catégorie reine, Meilleure réalisation et Meilleure adaptation.

Épris de littérature, l’ambitieux Lucien de Rubempré quitte sa province et sa belle Louise de Bargeton qu’il aime en secret pour rejoindre Paris dans l’espoir de faire carrière dans le journalisme. Guidé par Etienne Lousteau, son mentor, et croisant le chemin du redoutable Raoul Nathan, ce jeune passionné connaîtra gloire et désenchantement dans un monde où les faux-semblants, la trahison et les mensonges cohabitent avec les exigences de la presse, de la politique et du spectacle. Xavier Giannoli a librement adapté cette œuvre sur l'émergence de la presse en s’attardant sur la deuxième partie du roman, Un Grand homme de Province à Paris. «Balzac avait compris que l'argent serait le nouveau code. Il a décrit la matrice du monde moderne dans laquelle on se trouve toujours», a expliqué le réalisateur lors de la Mostra de Venise. Un film en costumes magistralement interprété par Benjamin Voisin (nommé aux César pour sa performance dans Eté 85 de François Ozon), Vincent Lacoste, Cécile de France, Xavier Dolan et Gérard Depardieu.

«Annette», de Leos Carax

Projeté en ouverture du festival de Cannes en juillet dernier, le film «Annette», de Leos Carax, qui a reçu le prix de la mise en scène, la plus haute distinction cannoise, cumule 11 nominations, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, et Meilleur scénario original.

A l’affiche de cet opéra rock foisonnant et virtuose, on retrouve la comédienne française Marion Cotillard, qui se glisse dans la peau d’une cantatrice mondialement connue, et l’Américain Adam Driver, nommé aux César 2022 dans la catégorie Meilleur acteur, qui joue son compagnon, Henry, un pro de stand-up. Installé à Los Angeles (Etats-Unis), le couple voit sa vie bouleversée par la naissance de leur fille Annette, au destin hors du commun. Dans ce show dejanté sur l'amour, la gloire et la chute, coécrit et mis en musique par le groupe américain Sparks, il n’y a quasiment pas une phrase qui ne soit pas chantée. «Il y a deux types de chant : l’un plutôt pop rock, l’autre opératique», a expliqué auprès de Canal + Marion Cotillard, qui a pris des cours avec une artiste lyrique pour arriver «à la physicalité visuelle d’une chanteuse d’opéra».

«Aline», de Valérie Lemercier

Avec 10 nominations, «Aline», biopic de et avec Valérie Lemercier consacré à la star québécoise Céline Dion, complète ce trio de tête. Le film est notamment présent dans la catégorie Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleure actrice (Valérie Lemercier).

Cette superproduction, c’est l’histoire d’Aline Dieu, la cadette d’une fratrie de 14 enfants qui, à défaut d’avoir un physique de mannequin, peut compter sur une voix extraordinaire. Ses parents Sylvette et Anglomard sont ses premiers fans. Avant que Guy-Claude, un producteur de musique, ne succombe lui aussi à ce «diamant brut» et tombe amoureux de cette jeune femme.

Un sentiment partagé par Aline qui fera de Guy-Claude son manager et le grand amour de sa vie, malgré la différence d’âge et les craintes de certains de ses proches. La chanteuse que l’on suit de son enfance à ses 50 ans – grâce à d'incroyables effets spéciaux et au maquillage – va devenir une pop star mondialement connue qui n’oubliera néanmoins jamais d’où elle vient. Un destin hors du commun qui n’est donc pas sans rappeler celui de Céline Dion... et sa love-story avec son René, son mentor disparu en 2016.