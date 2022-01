Florent Pagny atteint d'un cancer : Pascal Obispo apporte son soutien au chanteur

Ce mardi 25 janvier Florent Pagny a posté un message dans lequel il révèle qu’il est atteint d’un cancer du poumon. Son ami depuis plus de vingt ans Pascal Obispo n’a pas tardé à lui adresser un message de soutien sur les réseaux sociaux.

« Force et courage dans cette épreuve à toi mon ami », lui a sobrement écrit celui qui lui avait déjà tendu la main en 2003 en lui rachetant tous ses meubles saisis après ses démêlés avec le fisc.

D’autres personnalités ont aussi tenu à témoigner de leur émotion, comme Matt Pokora ou encore Nikos Aliagas, qui lui a adressé : « Avec toi hermano (frère en espagnol, ndlr) ».

Quelques heures plus tôt, Florent Pagny avait posté une vidéo dans laquelle il annonçait être atteint d’une tumeur inopérable. « Je dois faire une annonce un peu particulière, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer », a-t-il dit, expliquant qu’il allait devoir suivre un traitement combinant un protocole de chimiothérapie et des séances de rayons X.

Alors que les téléspectateurs le verront prochainement dans la nouvelle édition de The Voice - dont les épisodes ont déjà été enregistrés - l’interprète de Ma liberté de penser, dont la tournée qui devait s'arrêter en juillet vient d'être annulée, a promis de remonter sur scène très prochainement. « Prenez soin de vous, portez-vous bien, quand tout ça sera réglé, on se retrouve, je viendrai terminer ce que j'ai commencé, ce sera peut-être pour la tournée des 61 ans ».