Michel Houellebecq : l'écrivain rejoint la programmation du Printemps de Bourges

L’écrivain sera présent lors du festival, prévu du 19 au 24 avril, comme l’ont annoncé les organisateurs ce mercredi. Il sera accompagné du DJ et producteur électro Traumer.

Michel Houellebecq, qui vient de sortir son nouvel ouvrage « Anéantir », a « dit oui tout de suite ». « C'est une des belles surprises, on voulait se faire rencontrer sphère littéraire et sphère musicale », a expliqué Boris Vedel, directeur de l'évènement, à l'AFP. L'auteur des « Particules élémentaires » s'y était déjà produit en 2000 avec Bertrand Burgalat (artiste et producteur réputé) et ses musiciens.

D’autres associations littérature/cinéma – musique auront lieu, puisque les duos Sylvain Prudhomme (Prix Femina 2019) - Albin de la Simone (musicien) et Céline Sallette (actrice) - Chloé Thévenin (DJ et productrice) seront également présents. Enfin, la chanteuse Pomme sera accompagnée de la Québécoise Safia Nolin, qui réinterprétera le répertoire de Céline Dion.

« Une invitation à retrouver le bonheur »

La programmation, dévoilée en partie, proposera des têtes d’affiches telles que Clara Luciani, Juliette Armanet, Romeo Elvis, Thylacine, Eddy de Pretto, Rover, Gaëtan Roussel, Dutronc&Dutronc (soit Jacques et Thomas pour la première fois en tournée commune), IAM, Vianney ou encore Lilly Wood & The Prick. De nombreux artistes émergents seront également présents : Crystal Murray, P.R2B, Fishbach, Mansfield.TYA, Malik Djoudi, Charlotte Cardin…

« S'il doit y avoir un maître-mot pour l'édition 2022, c'est l'invitation à retrouver le bonheur, il va falloir réapprendre à vivre, car on remarque que les gens n'ont pas encore complètement repris le chemin des lieux de spectacle ; or, ce qui nous rend heureux est de partager et communier ensemble », conclut Boris Vedel auprès de nos confrères.