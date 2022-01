Taylor Swift : Damon Albarn fait son mea culpa après avoir insinué qu’elle n’écrivait pas ses chansons

Damon Albarn a présenté ses excuses à Taylor Swift. « Je m'excuse sans réserve », a partagé le leader de Gorillaz, après avoir laissé entendre dans une interview que la pop star n’écrivait pas ses chansons.

Une bombe lâchée en début de semaine à l’occasion d’un entretien accordé au Los Angeles Times. Réagissant aux propos du journaliste qui louait les talents de compositrice de Taylor Swift, le leader de Gorillaz avait alors déclaré « Elle n'écrit pas ses propres chansons », la comparant à Billie Eilish et son frère, que Damon Albarn considère comme « des auteurs-compositeurs vraiment intéressants ». Une petite phrase qui n’est pas passée inaperçue auprès de Taylor Swift. L’artiste américaine n’a pas manqué de répliquer.

Dans un tweet, la pop star a recadré sans ménagement Damon Albarn. « J'étais tellement fan de toi jusqu'à ce que je vois ça », a partagé l’interprète de « You need to calm down », avant de mettre les points sur les « i ». « J'écris TOUTES mes propres chansons. Votre réaction à chaud est complètement fausse et TELLEMENT dommageable. Vous n'êtes pas obligé d'aimer mes chansons mais c'est vraiment merdique d'essayer de discréditer mon écriture », a conclu l’artiste, ajoutant avec ironie : « PS J'ai écrit ce tweet toute seule au cas où vous vous poseriez la question ».

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd

— Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022