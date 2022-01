Disney : la firme répond aux critiques de Dinklage concernant les nains dans Blanche-Neige

Invité du podcast américain « WTF » de Marc Maron, l'acteur de « Game of Thrones », atteint de nanisme, avait dénoncé la représentation « arriérée » des nains dans le prochain remake en live-action de Blanche-Neige.

Disney n’a pas tardé à lui répondre. Le mardi 25 janvier, un porte-parole de l’entreprise s'est ainsi exprimé, dans un communiqué transmis à « The Wrap » : « Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d’animation d’origine, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages, et nous avons consulté des membres de la communauté des personnes atteintes de nanisme (…) Nous nous réjouissons à l’idée d’en partager davantage à mesure que le film entre en production, après une longue période de développement. »

« Des créatures magiques » pour remplacer les nains

Les nains traditionnels du dessin animé laisseront donc place à des « créatures magiques ». D’après le média américain, Disney chercherait même à l’heure actuelle des doubleurs pour « leur donner de la personnalité », comme le rapporte le « Huffington Post ». Aucune information n’a été apportée sur leur aspect, la conversion de leurs prénoms ou encore les chansons cultes du dessin-animé.

L’acteur de « Game of Thrones » avait critiqué une certaine hypocrisie au sein de l’industrie du cinéma. « Je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit, mais j’ai été un peu surpris de voir leur fierté d’avoir sélectionné une comédienne latine pour jouer Blanche-Neige, mais vous continuez pourtant à raconter l’histoire de ‘Blanche neige et les sept nains’. Prenez un peu de recul par rapport à ce que vous faîtes. Cela n’a aucun sens pour moi », avait expliqué l’acteur, avant de poursuivre : « Vous vous montrez progressiste sur un point, mais vous continuez de faire cette p**** d’histoire à propos de sept nains qui vivent reclus dans une cave, qu’est-ce que vous faites p*** ? N’ai-je donc rien fait pour faire avancer cette cause ? Je suppose que ma voix ne porte pas assez. »