Johnny Depp vend pour la première fois ses peintures sous forme de NFT

Johnny Depp se lance sur le marché du NFT. Plus de 10.000 jetons uniques et certifiés autour des peintures personnelles de Johnny Depp, mettant notamment en scène ses amis dans un style pop art graphique et coloré, sont mis en vente par l’artiste.

Ces NFT sont réunis sous le nom de « Never fear the futur », et accessibles via le site du même nom, révèle ainsi Page Six. Avec cette vente, l’acteur permet pour la première fois au grand public de découvrir ses travaux de peintre, rapporte le site américain. Des toiles qui en l’occurrence donnent à voir des portraits de personnalités - Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Tim Burton ou encore sa fille Lily-Rose Depp - tous retouchés et animés pour l’occasion.

Une vente en partie caritative

Alors que l’interprète de Jack Sparrow a expliqué dans un communiqué que son «implication dans l'espace NFT ne fait que commencer », il est par ailleurs revenu sur cette démarche. «J'ai toujours utilisé l'art pour exprimer mes sentiments et pour réfléchir sur ceux qui comptent le plus pour moi, comme ma famille, mes amis et les personnes que j'admire. Mes peintures entourent ma vie, mais je les gardais pour moi-même et me suis limité. Personne ne devrait jamais se limiter », a-t-il poursuivi, soulignant vouloir « créer une nouvelle communauté d'amis autour de ces NFT ».

La vente de ces NFT est également l’occasion « de soutenir les organismes de bienfaisance qui ont été si importants pour ma famille », a fait savoir Johnny Depp.

Un quart des bénéfices sera redistribué à des associations caritatives, précise Page Six, citant entre autres le Los Angeles Children's Hospital, le Great Ormond Street Children's Hospital, ou encore la fondation Elizabeth Taylor AIDS, qui lutte contre le sida et apporte une aide aux personnes vivant avec le VIH.