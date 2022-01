Johnny Hallyday , un titre inédit dévoilé

Quatre ans après le décès de Johnny Hallyday en décembre 2017, un titre du Taulier a été retrouvé par Universal. Intitulé « Le spécialiste », il avait été enregistré dans les années 1970.

Sans doute créée pour la bande originale du film « Le Spécialiste » de Sergio Corbucci, sorti en 1969 dans lequel Johnny jouait son premier rôle de composition, cette chanson a été retrouvée dans les archives d’Universal, comme l’a révélé RTL. « C'est une surprise et une très bonne surprise », a expliqué à nos confrères Xavier Perrot, le responsable artistique du catalogue de Johnny Hallyday chez Universal, qui pensait que « ce titre était perdu à jamais » jusqu’à ce qu’il refassee surface. « C'est grâce aux recherches du service documentation qu'on a pu mettre la main sur cette archive. (…) Il n'y avait que peu d'indications, si ce n'est "le spécialiste". Mais il n'y avait pas le nom de Johnny » poursuit-il.

Un troisième titre inédit

Depuis le décès de la star, «Le spécialiste» est le troisième titre inédit du Taulier à être découvert. Il succède à « La nuit avec moi », enregistré en 1968 et « Deux sortes d’hommes », datant de 2014. Cette nouvelle chanson, dont il n’existe que « deux prises, une première avec une formation rock et une autre plus acoustique », précise Xavier Perrot, sera intégrée à la réédition de l’album «Vie», disponible dès ce vendredi 28 janvier.

Ecrit par le parolier Georges Aber sur la mélodie du film de Sergio Corbucci, ce titre retrouvé conserve toutefois quelques mystères. Si elle devait très certainement se retrouver dans la BO du long-métrage, « Pourquoi elle était sur cette bande ? Pourquoi elle n'a pas été exploitée ? » s'interroge Xavier Perrot sur RTL.

« Cette chanson soulève plein de questions mais ça reste un document, une vraie pépite et j'espère qu'il y en aura d'autres » a-t-il conclu. Elle est d'ores et déjà disponible sur Youtube.