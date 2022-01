Nuit des idées 2022 : tout savoir sur l’évènement qui commence ce jeudi

La Nuit des idées revient pour une 7e édition, à partir de ce 27 janvier, et durant tout le premier trimestre 2022. Dans plus de cent pays, des évènements seront organisés.

Le thème, « (Re)construire ensemble », a été choisi pour « explorer la résilience et la reconstruction des sociétés confrontées à des défis singuliers, les solidarités et les coopérations entre les individus, les groupes et les États, la mobilisation des sociétés civiles et les enjeux de construction et de fabrication et de nos objets », décrit le site officiel de l’Institut de France. Cette Nuit des idées sera aussi marquée par le début de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.



Dans l’Hexagone, le point d’orgue de cette Nuit des idées 2022 se déroulera au Collège de France, où 54 jeunes européens viendront formuler leurs propositions de politiques publiques. En raison de la pandémie de Covid-19, cet évènement se déroulera le 12 mars, et non pas le 27 janvier.

Quels évènements à Paris ?

Néanmoins, plusieurs évènements se dérouleront en cette soirée du 27. À la Banque de France, par exemple, une conférence intitulée « Comment (re)construire et transformer », débutera à 18h. Au Centre national d’études spatiales 2, c’est un débat intitulé « Toulouse, cité spatiale ? » qui se déroulera à 19h. On peut encore citer la soirée de découverte de balados ( le nom local pour podcast) canadiens, organisée par le Centre culturel en ligne à partir de 20h.

À l'international, l’auteure uruguayenne Carmen Posadas dialoguera avec l’auteure finlandaise Sofi Oksanen au Circulo de Bellas Artes, l’astrophysicienne italienne Marica Branchesi s’entretiendra avec la première femme à endosser le titre de président du Trinity Collège de Dublin, Linda Doyle, au Palais Farnèse de Rome, et l’écrivain germano-iranien Navid Kermani dialoguera avec Péter Nádas, écrivain hongrois, en Allemagne...

Pour rappel, la Nuit des idées, lancée en 2016, invite chaque année (le dernier jeudi du mois) tous les lieux de culture et de savoir, en France et sur les cinq continents, à organiser des conférences, rencontres, forums et tables rondes, ou encore des projections, performances artistiques et ateliers jeunesse.

L'ensemble du programme est disponible ici.