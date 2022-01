Obsèques de Gaspard Ulliel : le monde du cinéma rend ce matin un dernier hommage à l’acteur disparu

Les obsèques de l'acteur Gaspard Ulliel, qui a trouvé la mort à 37 ans après un accident de ski, ont lieu ce jeudi à 11h à Paris, en l'église Saint-Eustache.

Le monde du cinéma français et ses proches vont rendre un dernier hommage à l’acteur césarisé à deux reprises.

Une photo en noir et blanc a été placée près de l’église. Toute une nouvelle génération d’acteurs tel que Jérémie Renier et Alex Lutz ont fait le déplacement. Des gens qui n’ont pas encore eu à être confrontés à la mort d’un acteur de cet âge. C’est un donc un hommage un peu étrange qui va se jouer ici dans cette église immense. Il y aura ensuite un hommage plus intime au Père Lachaise avec des « copains » qui liront des textes, joueront de la musique.

un Destin brisé

La mort accidentelle de Gaspard Ulliel a suscité une multitude d'hommages à un homme qui menait une carrière brillante et était très apprécié dans le milieu du cinéma.

Une enquête a été confiée par le parquet d'Albertville (Savoie) à la CRS Alpes pour éclaircir les circonstances de la collision fatale entre Gaspard Ulliel et un autre skieur, survenue mardi dans la station de La Rosière, à Bourg-Saint-Maurice.

Les faits se sont produits, mardi 18 janvier, peu avant 16 heures. L'acteur, connu notamment pour avoir incarné le célèbre Yves Saint Laurent dans un biopic sur le couturier, est entré en collision avec un autre skieur, au croisement de deux pistes bleues. Le comédien ne portait pas de casque au moment de l'accident. Inconscient, Gaspard Ulliel avait ensuite été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble, une heure après la collision.