Obsèques de Gaspard Ulliel : les derniers adieux du cinéma français à l'acteur parti trop tôt

Un dernier hommage à l'acteur Gaspard Ulliel, qui a trouvé la mort à 37 ans après un accident de ski, a eu lieu ce jeudi à 11h, à Paris, en l'église Saint-Eustache.

Le monde du cinéma français et ses proches ont offert un dernier adieu à la star, césarisée à deux reprises. Le cercueil est arrivé sous les applaudissements de quelque deux cents anonymes réunis sur le parvis de l'église, où un portrait en noir et blanc du magnétique comédien avait été installé, et où de nombreuses gerbes de fleurs avaient été déposées.

Une grande partie de la famille du 7e art a tenu à faire le déplacement, comme les actrices Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Nathalie Baye, Anna Mouglalis, Léa Seydoux, avec qui il devait tourner dans quelques jours, mais aussi le réalisateur Bertrand Bonello, qui l'avait dirigé dans «Saint Laurent».

Les acteurs Laurent Bonnard, Niels Schneider, Louis Garrel, et Jérémie Rénier, le copain, étaient aussi réunis pour un dernier au revoir… C’est en fait tout un pan du cinéma hexagonal qui était réuni. Toute une génération aussi, confrontée pour la première fois à la perte d’un ami qui n’aurait pas dû partir si jeune.

Il y a eu peu de prises de paroles, car elles devaient avoir du sens pour son petit garçon, selon la volonté de la famille.

Un hommage plus intime au Père Lachaise avec la famille et des « copains », qui liront des textes et joueront de la musique, est ensuite prévu.

Fauché en pleine gloire

La mort accidentelle de Gaspard Ulliel a suscité une multitude d'hommages. L’effroi a été d’autant plus grand que l’homme menait une carrière brillante et était très apprécié professionnellement, tous vantant sa discrétion, loin de la sphère people.

Une enquête a été confiée par le parquet d'Albertville (Savoie) à la CRS Alpes pour éclaircir les circonstances de la collision fatale entre Gaspard Ulliel et un autre skieur, survenue mardi 18 janvier dans la station de La Rosière, à Bourg-Saint-Maurice. Pris rapidement en charge par les secouristes, l’acteur avait été héliporté une heure plus tard au CHU de Grenoble. Gaspard Ulliel est mort des suites de ses blessures le lendemain.