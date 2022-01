Les Gardiens de la galaxie 3 : James Gunn évoque la fin de l'équipe de héros

James Gunn vient d'annoncer que «Les Gardiens de la galaxie vol. 3» serait le dernier film consacré à «ce groupe de gardiens».

Ce troisième volet, dont le tournage a commencé au mois de novembre dernier, sera donc la dernière occasion pour les fans de voir Star-Lord, Rocket, Groot, et les autres partager leurs aventures dans l’univers Marvel. «C'est la fin pour nous, la dernière fois que les gens verront cette équipe de Gardiens», révèle-t-il dans le podcast Hero Nation de Deadline.

«Le film est énorme et sombre, et différent de ce à quoi les gens peuvent s'attendre. Je veux juste être fidèle aux personnages, à l'histoire, et donner aux spectateurs la conclusion qu'ils méritent», poursuit James Gunn, sans préciser toutefois si cette équipe de Gardiens se contentera de se séparer, sera remplacée par de nouveaux protagonistes, ou cessera tout simplement d’exister.

La sortie des Gardiens de la galaxie vol. 3 est prévue pour le 3 mai 2023, avec un casting composé de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, Vin Diesel et Sylvester Stallone. Ainsi que les nouveaux-venus Will Poulter dans le rôle d’Adam Warlock, et Chukwudi Iwuji dans un rôle tenu secret pour le moment.