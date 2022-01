Le chanteur Raphaël va faire son retour au théâtre

Chanteur, auteur, acteur, Raphaël est un artiste touche-à-tout. A 46 ans, il s’apprête à remonter sur scène dans un spectacle hybride «Bande magnétique», né de son imagination et donné en mars prochain aux Bouffes du Nord.

Incontournable depuis son troisième album «Caravane», sorti en 2005 et écoulé à 1, 8 million d’exemplaires avec à la clef trois Victoires de la musique, Raphaël n’a eu de cesse d’explorer de nouveaux terrains artistiques. Artiste protéiforme, réalisateur de courts métrages, acteur pour Claude Lelouch en 2011 dans «Ces amour-là», auteur-compositeur-interprète de huit albums entre 2000 et 2017, date à laquelle il signe un premier recueil «Retourner à la mer», pour lequel il obtient le prix Goncourt de la nouvelle, Raphaël pousse encore le curseur un peu plus loin et dévoile sa première création scénique.

Un spectacle hybride

Un spectacle dans lequel l’artiste entremêle ses univers, chante, joue, revisite ses titres, le tout ponctué par l’intervention d’un ingénieur du son - campé en alternance par deux comédiens - qui depuis sa cabine posée au milieu de la scène l’interrompt et l’interroge. Des interventions qui poussent, Raphaël à revenir sur l’origine de telle ou telle chanson, d’en dévoiler les coulisses, les circonstances de sa création et de se mettre à nu, sur une mise en scène de Guillaume Vincent.

«J’ai toujours rêvé de proposer autre chose qu’un concert, éternelle géographie du chanteur et son groupe qui l’accompagne » explique ainsi l’artiste dans sa note d’intention. Et de poursuivre «l’idée de "Bande magnétique" est de revisiter toutes ces chansons, de différentes périodes à partir des pistes studios originales réorchestrées en live et envoyées dans des magnétos à bandes par un ingénieur du son un peu particulier » explique-t-il. Un ingénieur «qui connaîtrait intimement le contexte de ces chansons, le vrai, le faux, aurait accès à des informations qu’il ne peut pourtant pas connaître, ne se privant pas de les partager, permettant une mise en abyme aussi amusante que troublante» conclut Raphaël, qui en avril dernier a dévoilé son neuvième album «Haute fidélité».

Ce n’est pas la première fois que l’artiste se frotte aux planches. En 2011, il avait déjà donné la réplique à Emma de Caunes dans «Pour l’amour de Gérard Philippe», de Pierre Notte. Il récidivera donc dans une création cette fois de son cru, du 17 au 27 mars aux Bouffes du Nord et en tournée.