Les 5 meilleures séries policières à voir en 2022

Comme à chaque rentrée, de nombreuses séries, notamment policières, sont attendues par les fans. Voici les cinq qui devraient le plus attirer votre attention.

«Ozark» – 21 janvier 2022

La première partie de la quatrième et dernière saison d’« Ozark » est enfin disponible sur Netflix. Marqués par une fin de saison 3 particulièrement mouvementée, les fans trépignaient d’impatience. Côté casting, on y retrouve les différents protagonistes phares de la série : les enfants de Marty et Wendy, désormais davantage impliqués, la jeune rebelle Ruth, ou encore la terrifiante Darlene Snell. Sans oublier la présence du cartel et du FBI. Comme l’annonce le trailler : « No one gets out clean. » Désormais, Wendy et Marty sont des membres centraux du cartel, et doivent collaborer pour le meilleur comme pour le pire. Dans le trailer, on voit d’ailleurs qu’ils deviennent les véritables messagers de Navarro, et tentent de minimiser les dégâts matériels et humains...

«Reacher» – 4 février 2022

La nouvelle série policière Amazon Prime, « Reacher », sort sur la plate-forme le 4 février. Elle se base sur la série d’ouvrages « Jack Reacher », de Lee Child. Alan Ritchson, dans le rôle principal, incarne un militaire qui s’est délibérément retiré de l’armée. Cette première saison compte huit épisodes et reprend la trame du premier roman de la série, « Du fond de l’abîme », comme le rapportent nos confrères de Média Plus. Malgré lui, Jack Reacher va se retrouver impliqué dans une affaire de meurtre, l'entraînant dans une suite de péripéthies...

«The Endgame» – 21 février 2022

Seconde nouveauté : « The Engdame ». La série, présentée comme un thriller explosif, est une création de Nicholas Wootton (« Scorpion ») et Jake Coburn (« Quantico »). On suit le personnage d'Elena Federova, « une trafiquante d’armes internationale récemment capturée et une génie du crime qui, même en captivité, orchestre un certain nombre de braquages de banques coordonnés ». Val Turner, une agente du FBI, ne reculera devant rien pour déjouer son plan.

«Tokyo Vice» – courant 2022

Les fans du roman éponyme vont être ravis. En effet, l’ouvrage de Jake Adelstein va être adapté en série (diffusée sur HBO et Canal+) courant 2022. L’histoire s’attache aux aventures audacieuses du jeune reporter Jake Adelstein, qui officie en tant que reporter à Tokyo, dans le plus grand journal du pays. En parallèle, il collabore avec la police locale pour les aider à enquêter et traquer les hors-la-loi, ainsi qu’avec… la mafia locale. Une situation particulièrement compliquée.

«Landscapers» – courant 2022

Cette minisérie, qui sortira également sur HBO et Canal+ au cours de l’année, relate l’histoire d’un couple, Christopher et Susan. Le duo se met d'accord pour tuer les parents de cette dernière, et songent au plan parfait. Ils enterrent alors leurs dépouilles dans leur jardin, avant de vider les comptes bancaires des défunts pour mener leur vie de rêve. Problème : leur crime est découvert dix ans plus tard…

en Bonus : la mini-série française « Une si longue nuit »

Diffusée en avant-première sur Salto en décembre dernier, la série « Une si longue nuit » a d'ores et déjà démarré sa diffusion sur TF1. Si le scénario ne vous est pas inconnu, c'est normal : il s’agit de l’adaptation française de la série britannique « Criminal Justice » de Peter Moffat, diffusée outre-Manche entre 2008 et 2009. En France, c’est sur Canal+ en 2010, puis sur France 4 en 2014, qu’elle a déjà été montrée. C’est désormais au tour de TF1 de proposer sa version. L’histoire est simple : Sami, un étudiant de 19 ans, emprunte un soir le taxi de son père pour partir en soirée. Cette nuit-là, il fait la rencontre de Gloria, une jeune femme dont il tombe sous le charme, et enchaîne alcool, drogue, et sexe. Sami se réveille au petit matin et découvre avec horreur le corps mutilé de Gloria à ses côtés. Mais que s’est-il passé ?