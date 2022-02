Kanye West s’oppose aux NFT et n’en produira pas pour le moment

Le rappeur, qui sortira un nouvel album à la fin du mois, a donné son avis sur les NFT. Et il est catégorique.

«Arrêtez de me demander de faire des NFT. Je ne vais pas en faire. Pour l'instant, je ne m'y intéresse pas. Je fais de la musique et des produits pour le monde réel», a-t-il écrit dans un post Instagram. «Je travaille actuellement sur des choses réelles, pour le monde réel : de la nourriture réelle, des habits réels, un abri réel», lit-on également sur cette feuille rédigée à la main et prise en photo.

La mode des NFT

Celui qui se fait désormais appeler «Ye» semble donc bien décidé à ne pas produire de NFT, malgré la tendance globale. En effet, de nombreux artistes se lancent depuis un an, que cela soit en musique mais également en art contemporain, et même désormais dans la gastronomie.

Son onzième album studio, «Donda 2», est prévu pour le 22 février. Il y travaillait depuis plusieurs mois, avec le rappeur Future à la production. Plusieurs clips sont déjà sortis, tels que «Come to Life».